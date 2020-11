Review: Motorola G9 Play – Igranje brojem devet

Moto G serija mobilnih telefona oduvek je predstavljala pristupačnu, razumnu kupovinu na koju se prosečan korisnik može osloniti bez bojazni. No, ubitačan tempo i velika ofanziva konkurencije u nižim cenovnim segmentima iz temelja je promenila odnose na tržištu. Da li isto važi i kada je reč o glavnom adutu kompanije Motorola u ovoj kategoriji?

Devetka za novu eru

Odgovor Motorole na brojne izazove stigao je u vidu poplave raznih modela pod Moto brendom – Moto One, Moto Action, Moto Zoom… gde je ostalo mesta za stari, dobri Moto G? Morao je da se pomeri stepenicu niže. Moto G9 Play je sublimacija svega onog što Motorola može ponuditi za neveliku svotu novca. Da li je dovoljno? Jedno je sigurno – paket deluje prilično ubedljivo.

Dizajn i izrada telefona su na sasvim pristojnom nivou. Nešto veća donja ivica i zarez u vrhu standardno se viđaju u ovoj klasi, ali veoma lep izbor boja, otpornost na prskanje tečnošću i trostruka kamera – ne baš. Stvari postaju još interesantnije čim se zagrebe ispod površine. Plastične površine, budući da se drugi materijali ne mogu očekivati u ovoj klasi, ali i dalje vrlo korektno izrađene.

Rezultati koje Motorola G9 Play postiže u sintetičkim testovima: Geekbench 5 Single/Multi core (CPU), Open CL (GPU), 3DMark, PC Mark

Telefon koristi Snapdragon 662, novo rešenje za nižu srednju kategoriju, koje donosi vrlo ubedljive performanse, iznad onoga što su pre samo godinu dana donosili telefoni srednje klase. Osmojezgarni procesor u kombinaciji s Adreno 610 grafikom daje dosta snage, tako da je ovo telefon na kome ništa ne zastajkuje, niti pravi problem – čak je i igranje relativno udobno. Telefon ima čak 4 GB RAM-a, što nas impresionira spram cene, a tu je i 64 GB skladišnog prostora, što se veoma lako može proširiti putem microSDXC slota (koji se deli s drugim SIM slotom). Sve to s lakoćom pogoni Android 10, koji sem My UX sa Moto Experience funkcijama i sposobnosti raznih vidova prilagođavanja ne donosi nikakva dodatna opterećenja, već teži izvornom Google iskustvu – do te mere da ovde zatičemo i poseban Google Assistant taster.

Android 10 i interfejs Motorola G9 Play telefona

Kamera je prilično dobra, premda ne treba očekivati čuda. No, glavni senzor je odličan – 48 MP s otvorom blende od f/1.7, AI podrškom, Quad Pixel tehnologijom, noćnim snimanjem… ono gde se pomalo podbacuje jesu ostali senzori sistema, jer zatičemo samo dva senzora od 2 MP, zadužena za makro i bokeh. „Prva violina” od 48 MP je ipak više nego dobra, možda i ponajbolja u svojoj klasi.

Snimci kreirani kamerom Motorola G9 Play telefona

Sjajna baterija

Još jedna stavka koja oduševljava jeste – baterija. I to po nekoliko osnova. Najpre, da konstatujemo ogroman kapacitet – čak 5000 mAh u ovako pristupačnom i štedljivom telefonu znače da ćete bez problema izdržavati po dva do tri dana, osim ako baš ne spadate u najzagriženije igrače koji po ceo dan koriste telefon u maksimalnom opterećenju. Odličnu bateriju dopunjuje nešto što ne viđamo u ovoj klasi, a to je punjač deklarisan na čak 20 W. Ovde se čak otišlo predaleko, jer sam telefon deklariše maksimalnih 15 W brzog punjenja, tako da dobijate punjač iznad snage koju telefon može da prihvati, pa uporedite to s nekima koji punjače više i ne isporučuju, a i dok su ih isporučivali, trebali su im sati i sati da napune telefon.

Ukoliko bismo morali da biramo neku slabiju tačku, to bi verovatno bila rezolucija velikog 6,5-inčnog IPS ekrana, koja iznosi 1600 × 720 tačaka, ali i ona verovatno doprinosi utisku o živahnom radu. Takođe, selfi kamera u gornjem zarezu od 8 MP mogla bi biti bolja, ali za tik preko 20.000 dinara? Teško.

Sve u svemu, Motorola je napravila odličan telefon. Ostaje da se izbori za svoje mesto na tržištu pod naletom ogromnog broja konkurenata u klasi, ali ne sumnjamo da će G9 Play uspeti da se progura „na mišiće”. Uostalom, to je uvek uspevalo prethodnim Moto G telefonima, a imajući u vidu sjajan odnos uloženog i dobijenog, mišljenja smo da će tako biti i ovog puta.

Korisna adresa: motorola.com/rs/sr/home

