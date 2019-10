Review: Motorola One Action – Kamera, ton, akcija!

Nova Motorola serija telefona za 2019. godinu dolazi sa specifičnostima kojima cilja različitu publiku. Tu su modeli One Vision, One Zoom i One Action. Potonji dolazi opremljen vrlo interesantnom akcionom kamerom. Spavaš li mirno, GoPro?

Za telefon koji košta 33.000 dinara u maloprodaji, Motorola One Action je zanimljiva iz velikog broja uglova. Veliki ekran od 6,3 inča sa bioskopskim 21 : 9 odnosom stranica i rezolucijom od 2520 x 1080 piksela pruža ozbiljnu radnu površinu, dovoljnu i za najzahtevnije poslove. Ekran je kvalitetan, IPS tipa, s nešto mirnijom paletom nego što smo to navikli u AMOLED svetu živopisnih boja. Uštedelo se na kućištu, pa umesto metalnog okvira i stakla napred i nazad, imamo plastiku, plastiku i staklo napred. S pozitivne strane, lepo uglačana plastika deluje elegantno i ne odaje utisak jeftinog uređaja, naprotiv. Biometrija je podržana senzorom otiska prsta, koji se nalazi tamo gde mu je i mesto – nazad, kao i otključavanje licem.

Samsung u Motoroli

Hardverska osnova prilično iznenađuje. Samsung-ov Exynos 9609 čipset s bigLITTLE arhitekturom i osam jezgara solidnih frekvencija omogućava brz rad i efikasno obavljanje većine poslova, bez čekanja, štucanja i kočenja. Prijatno iznenađenje je memorijska osnova 4/128 GB, te slot za microSD karticu koji deli mesto sa sekundarnom SIM karticom. To znači da vam prostora za slike, video-materijal i muziku neće faliti u narednih nekoliko godina.

Skrinšotovi softvera telefona

Zahvaljujući Mali G72 MP3 grafici, Motorola One Action obezbeđuje solidne performanse i u igrama nove generacije, što je u ovom cenovnom rangu prava retkost. Baterija od 3500 mAh garantuje jedan dan kombinovane autonomije, a štedelo se i na punjaču, pa od 0 do 100 odsto morate da čekate nešto više od dva i po sata.

Motorola One i Android One

One u nazivu ove serije označava i pripadnost Google Android One porodici, nekada poznatoj kao Nexus, uz male modifikacije. Prevedeno na srpski, dobijate čisto Android iskustvo, (skoro) neopterećeno dodatnim aplikacijama, ali i najnovija softverska ažuriranja onog trenutka kada se pojave. Za Moto fanove, ne brinite, Moto gestovi su tu, pa ćete uvrtati zglob da pokrenete kameru i zamahivati dvaput telefonom kad budete hteli da pokrenete LED lampicu…

Akcija

Rotacijom jednog od tri sočiva, koje je namenjeno isključivo snimanju video-materijala, Motorola je omogućila da video snimate u prirodnom formatu (horizontalno) onako kako je prirodno da telefon držite (vertikalno). Kamera je širokougaona, 16 MP i omogućava skoro 120 stepeni pokrivenosti, a snimanje se obavlja u 1080p pri 60 fps sa elektronskom stabilizacijom. Ako hoćete 4K, morate koristiti primarnu kameru, koja sa svojih 12 MP i f/1.8 pravi pristojno dobre slike i video. Tu je i 5 MP senzor dubine koji omogućava portrete s mutnom pozadinom i aktivno pomaže pri fokusiranju.

Primeri fotografija snimljeni Motorola One Action telefonom

Sa svojim velikim ekranom i težinom od skoro 180 g, Motorola One Action je jedan veliki telefon koji zadire u svet akcionih kamera. Iako ga zbog dimenzija verovatno nećete kačiti na bicikl, motor ili kacigu, One Action je idealan za povremeno snimanje dinamičnih kadrova i vratolomija za koje vam je dosad bio potreban zaseban uređaj. Kada sve to spakujete s dobrim pametnim telefonom i nalepite cenu od 33.000 dinara, Motorola One Action je odlična kupovina, makar nikad ne uključili akcionu kameru.

Korisna adresa: www.motorola.com/rs/sr/home

Autor: Marko Nešović