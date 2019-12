Review: Motorola One Macro – Nenametljiva pamet

Motorola se izuzetno izveštila u jednom domenu – ovaj proizvođač nudi veoma fer telefone. Svestan je šta želi, kojoj klasi pripada, ne glumi otmenost niti popušta tamo gde je najjači. Najnoviji telefon u ponudi njihove Motorola One familije nosi sufiks Macro. Pogledajmo koliko može!

Serija One poprilično se raširila. Pokrivanjem gornjeg spektra srednje klase modelom One Zoom obavljen je veliki posao, a sada dolazi na red i donji deo tog spektra, gde je smešten Motorola One Macro. Čime vas može privući ovaj telefon?

Nomen est omen, rekli bi stari Latini, pa pođimo od objašnjavanja njegovog imena. Macro kamera je ove jeseni našla svoj put na raznim modelima smartfona, ali je One Macro definitivno najpristupačniji telefon koji raspolaže macro kamerom. Najprostije rečeno, to je kamera koja je specijalizovana za snimanje iz velike blizine. Neko pametan je zaključio da bi korisnici možda želeli da uslikaju krupni kadar nekog bliskog predmeta ili neki detalj koji posebno privlači pažnju, umesto da love periskopskim zumovima daleke i udaljene objekte.

Fotografije snimljene kamerama Motorola One Macro telefona

Kada na to dodamo da jednostavan senzor od 2 MP može sasvim lepo da posluži za to, umesto kompleksnih i skupih telefoto kamera modula, jasno je da je ovo odlična stvar. Pored toga, za snimanje su zadužene glavna kamera od 13 MP i još jedan pomoćni senzor od 2 MP za merenje dubine. Fotografije su sasvim pristojne za ovaj cenovni rang – ne treba očekivati čuda, ali se telefon nema čega ni stideti.

Svedeni dizajn nove Motorola One linije i ranije nam se dopadao, a kako su njene odlike i dalje tu, samo ovog puta u polikarbonatskom (čitaj: plastičnom) izdanju, nemamo šta prigovoriti. Telefon je otporan na tečnost, a na prednjoj strani se ističe zarez za kameru, dok je i donja ivica nešto primetnija. Opet, ništa čega ionako nema u ovoj klasi telefona. IPS ekran je rezolucije 1520 × 720, sa 19 : 9 odnosom stranica, ponovo sve tipično za kategoriju.

Interfejs Motorola One Macro telefona

Još jedan veliki adut telefona jeste baterija od 4000 mAh, koja donosi odličnu autonomiju, komotno obezbeđujući do dva dana rada. Nažalost, nema brzi punjač, pa će punjenje trajati duže nego uobičajeno, ali ni to nije neka razlika u odnosu na konkurenciju. Dobroj autonomiji doprinosi štedljiv hardver, u vidu osmojezgarnog MediaTek Helio P70 čipseta, koji je dosta potcenjen (verovatno zbog ranijih MediaTek rešenja), a u realnosti pruža sasvim dobar ugođaj u radu, naročito za all-round telefone, i zapravo je čipset brži od Snapdragon-a koji idu u uređaje ove klase.

Na raspolaganju je i dosta memorije – 4 GB RAM i 64 GB skladišta, pri čemu se potonje može proširiti microSD karticom. Najzad, tu je i čist Android 9 Pie sa svim svojim prednostima, neopterećen bilo kakvim dodacima. Sve to čini Motorola One Macro sasvim pristojnim budžetnim pametnim telefonom.

Na samom kraju, treba voditi računa i da je Motorola sklona sjajnim akcijama. Baš kao i druge Motorola telefone, i One Macro možete vratiti ukoliko vam se ne dopadne iz bilo kog razloga, zahvaljujući akciji „Probaj Motorolu”. Pored toga, u trenutku pisanja ovog teksta uređaj je dostupan kod operatora Vip mobile (dok ovo čitate, verovatno će se naći i kod ostalih) i to sa specijalnim poklonom – ko kupi Motorola One Macro, dobije na poklon i Motorola E6 Plus! Drugim rečima, kupovinom jednog pristupačnog telefona dobijate na poklon još jedan, što je odlična prilika da „prebrinete” nekog člana domaćinstva o istom trošku, i zaista nesvakidašnja i vrlo primamljiva akcija kakvu do sada nismo imali prilike da viđamo na našim prostorima.

Korisna adresa: motorola.com/rs/sr/home

Podelite s prijateljima

Tweet