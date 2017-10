Review: Motorola se vraća na tržište sa tri nova telefona

Čuli ste za Motorolu? Nekada tržišni lider, a sada dva puta prodata za nekoliko godina. Sada se Kinezi svojski trude da ovu kompaniju ponovo postave na noge, pa su se pred nama našli Moto C, Moto C Plus i Moto E4.

Moto C nudi osnovnu, ali i naprednu komunikaciju. Nema mnogo operativne memorije, ali je ipak dostupno je dosta programa. Zbog internog storage‑a koji tek prelazi 4 GB, videćete da nema mesta za sve (Moto C u startu ima samo osnovne Google aplikacije), pa je dodatna memorijska kartica (maksimalni kapacitet 32 GB) praktično neophodna. Slot je smešten ispod zadnjeg poklopca, gde ćete naći još i mesto za SIM karticu i bateriju kapaciteta 2350 mAh, koja omogućava autonomiju od preko jednog dana. Kamera je predviđena za dnevnu upotrebu, što potvrđuje i ekran skromne rezolucije. Maksimum do kog obe kamere mogu da dobace jesu objave na društvenim mrežama i fotografije za MMS poruke.

Puno toga za malo novca

Moto C Plus izgleda obećavajuće, ali glavna odlika ostaje odnos cene i onoga što pruža. Nudi MediaTek MT6737 i 2 GB RAM‑a obećavaju pun komfor paralelnog rada s više otvorenih programa. C Plus je prvi telefon ovog cenovnog ranga sa operativnim sistemom Nougat, zajedno sa Google asistentom. Možda je to i najjeftiniji model koji pruža komunikaciju s veštačkom inteligencijom. Za tu komunikaciju potrebna vam je veza s Internetom, te vas savetujemo da koristite paket koji podrazumeva pristojan broj GB na mesečnom nivou. Sve češće zapostavljan FM radio ovde je ipak našao svoje mesto, kako ne biste bili osuđeni na Internet radio.

Za malo više novca od osnovnog C modela dobijate mnogo bolju celinu. Počnimo od veće rezolucije ekrana i bitno jače baterije. Dizajn i izrada telefona su slični: ekran dijagonale pet inča s tasterima ispod. Moto C Plus pokreće čak i neke napredne igre, rezervisane za premijum segment. Naravno da rezolucija i grafika ne mogu da se porede s skupljim uređajima, ali igre rade. Rad sa aplikacijama je brz, ugodan i komforan, a smartfon može bez problema da strimuje uživo HD sadržaj na pametni televizor, što je za telefon ove cene fantastično. Ko želi da gleda video na telefonu, TFT ekran obezbeđuje svetao i živahan prikaz boja i 720p rezoluciju koja na pet inča daje solidan broj piksela po inču.

Kamera je za klasu bolja, mada i dalje nije spektakularna. Pri slabom osvetljenju, kada je najteže, pravi pristojne fotografije. Motorola ima opciju da se pre okidanja prilagođava balans belog, te brzo možete podesiti da po mraku slika bude prihvatljivo svetla. Po danu su rezultati kamere kudikamo bolji i primereniji za čuvanje u arhivi, pa čak i deljenje.

Telefon dizajnerski prati skuplje Z2 Play i G5 Plus modele, koje karakteriše izbačeni krug gde je smeštena kamera. Od skuplje braće se razlikuje po ogromnoj bateriji, koja garantuje da se nećete viđati s punjačem svakog dana! Lepo leži u ruci – sigurno i čvrsto – zahvaljujući ergonomskom dizajnu i zakrivljenim ivicama. Stekli smo osećaj da je veoma čvrste građe, bez obzira na to što ima plastična leđa.

Ekran za respekt

Treći i najbolji predstavnik ove ekipe Moto E4 Plus i dalje je pristupačan, a izrazito sposoban telefon. Na papiru se ne razlikuje preterano od C Plus, ali sitnice mnogo znače. Autonomija ide do dva dana korišćenja ili čak do nedelju dana ako uglavnom očekujete pozive. Dodatni gigabajt operativne memorije (ukupno tri) mnogo znači za multitasking, pokretanje zahtevnih aplikacija ili čak novih i velikih igara. Kućište je plastično, ali ne tako očigledno kao kod prva dva telefona. Imali smo primerak zlatne boje, s poleđinom koja se malo presijava, što izgleda čak i ekskluzivno. Jedinstvena osobina jeste čitač otiska prsta ispod ekrana, koga karakteriše brzo i precizno očitavanje. Sigurno je da se nećete vraćati na PIN ili patern nakon što se naviknete na identifikaciju jagodica.

Ekran dijagonale 5,5 inča je posebna priča. Kada jednom dođete do ove dijagonale, shvatate da su manji telefoni nepraktični. Dovoljno je svetao, s jasnom slikom, velikom tastaturom i još većim ikonama, prava je šteta što nije iskorišćen Full HD panel. Jedini ima Gorilla zaštitu i oleofobni premaz protiv zadržavanja otisaka prstiju. Obe kamere imaju blic (ne sećamo se da to još neko ovo nudi u ovom rangu cena), rezolucija glavne kamere je 13 Mp, a prednje 5 Mp. Fotografija napravljenih po danu nećete se stideti, a za noćne će vam biti potrebno malo vežbe, dok ne upoznate sve mogućnosti obe kamere i domet blica. Video se beleži u očekivanih 1080p na 30 fps.

Povezivanje sa LTE mrežom višestruko je brže nego što omogućavaju domaći operatori. Recimo da ste mirni još nekoliko godina dok se ne steknu uslovi za download veći od 150 i upload brži od 50 Mbps. Trenutni maksimum u „lokalu“ je 40/8 Mbps.

Prema AnTuTu testovima, razlika između sva tri telefona nije velika – 24, 29 i 30k – ali je u praksi ipak primetna. Motorola je napravila jasnu diferencijaciju, tako da telefoni nisu međusobno konkurentni, već svaki cilja različitu publiku. Ako vam treba nešto iz ovog cenovnog ranga, ponuda je itekako zanimljiva.

Motorola Moto C Motorola Moto C Plus Motorola Moto E4 Plus Ekran 5″, TFT 854×480 5″, TFT 1280×720 5,5″, IPS 1280×720

Corning Gorilla Glass 3 Procesor Mediatek MT6737M:

4×1,1 GHz Cortex-A53 Mediatek MT6737:

4×1,3 GHz Cortex-A53 Mediatek MT6737:

4×1,3 GHz Cortex-A53 Memorija 1 GB RAM, 8 GB flash + microSD (do 32 GB) 2 GB RAM, 16 GB flash + microSD (do 32 GB) 3 GB RAM, 16 GB flash + microSD (do 128 GB) Grafika Mali-T720MP2 Mali-T720MP2 Mali-T720 Komunikacija WiFi 802.11 b/g/n

Bluetooth 4.2 WiFi 802.11 b/g/n

Bluetooth 4.2 WiFi 802.11 b/g/n

Bluetooth 4.2 GPS A-GPS A-GPS A-GPS, GLONASS Kamera Primarna: 5 Mp, LED blic, 720@30fps;

Prednja: 2 Mp, LED blic Primarna: 8 Mp, f/2.2, autofokus, HDR, LED blic, 720@30fps; Prednja: 2 Mp, f/2.8, LED blic Primarna: 13 Mp, f/2.0, autofokus, LED blic,

720@30fps;

Prednja: 5 Mp, f/2.2, LED blic Operativni sistem Android 7.0 Android 7.0 Android 7.1.1 Baterija 2350 mAh, izmenljiva 4000 mAh, izmenljiva 5000 mAh Ulazi 3,5 mm audio, microUSB 2.0, FM radio 3,5 mm audio, microUSB 2.0, FM radio Senzor otiska prsta,

3,5 mm audio, FM radio,

NFC, microUSB 2.0 Dimenzije i masa 145,5×73,6×9 mm; 154 g 144×72,3×10 mm; 162 g 155×77,5×9,6 mm; 198 g Cena oko 100 evra oko 120 evra oko 190 evra

www.lenovo.rs

Danilo Mitrović

(Objavljeno u PC#247)

Podelite s prijateljima

Tweet