Review: NAS s grafičkim akceleratorom

NAS uglavnom gledamo kao skladište podataka za firmu, ali zašto ga ne bismo instalirali i kod kuće, i to pored televizora, gde su nam veliki fajlovi najpotrebniji? Qnap TS‑653B će vam, uz uobičajene NAS servise, zameniti multimedijalni PC.

TS‑653B je NAS s šest fioka za diskove, što je prilično retko na tržištu – korisnici, kada vide takav uređaj, pomisle da je možda bolje uzeti varijantu s četiri fioke pa uložiti ušteđeni novac u veće diskove, ili dodati još malo para pa kupiti uređaj s osam fioka. Ipak, Qnap je uspeo da napravi savršen balans mogućnosti i cene, pa pod povoljnim uslovima dobijate mnogo prostora za podatke, mogućnost da koristite napredne RAID režime, pa i da imate hot spare disk koji će biti aktiviran ako neki od osnovnih diskova otkaže. Ogromnih 60 TB podataka (uz šest 10 TB diskova) smešta se u kompaktno kućište spremno za ekspanziju, pošto mu možete dodati još dve expansion enclosures jedinice u koje može da se smesti po 5 ili 8 dodatnih diskova.

Ako je većina prostora u skladištu popunjena multimedijalnim sadržajima, dobro dođe mogućnost da ih direktno pogledate na ekranu televizora. Dva HDMI porta, oslanjajući se na Intel 9th Gen HD Graphics 500 GPU akcelerator, obezbeđuju prikaz slike u 4k rezoluciji (3840×2160) na 30 Hz. HybridDesk Station i HD Player aplikacije omogućavaju da gledate filmove, slušate muziku i pregledate fotografije. Priloženi daljinski upravljač je jednostavan ali sasvim dovoljan, a uz malo podešavanja uspeli smo da aktiviramo Chrome i tako kroz Qnap gledamo YouTube i Facebook sadržaje čak i na televizoru bez smart funkcija.

Vratimo se ipak osnovnom zadatku ovog uređaja, a to je skladištenje fajlova. TS‑653B se dobro uklapa u svaku mrežu pošto ima dva gigabitna Ethernet interfejsa, ali i PCIe slot koji omogućava instalaciju 10GbE kartice, sve važnije u zahtevnim okruženjima. Možete da ugradite i dva M.2 SSD uređaja koja će se koristiti za keširanje upisa podataka; NAS će te uređaje aktivno hladiti kako bi se postigle najbolje performanse.

NAS smo isprobali s dva diska od po 1 TB koje smo konfigurisali najpre u RAID 0, a zatim u RAID 1. Upis velikih fajlova (MKV) je tekao brzinom oko 114 MB/s, dok smo kod čitanja podataka izmerili 108‑110 MB/s. Nije bilo prilike da NAS probamo u 10 Gbps okruženju, ali testovi nezavisnih laboratorija pokazali su brzine od 522 odnosno 394 MB/s za čitanje odnosno upis. U Qnap‑ovim specifikacijama pominju se brzine 615 / 440 MB/s, uz korišćenje SSD uređaja za keširanje.

Operativni sistem QTS (zasnovan na Linux‑u) je moćna alatka koja se i dalje jednostavno koristi. Zanimljiv novitet je IFTTT (If This Then That) aplikacija koja čini da se NAS uklopi u Internet of Things okruženje, pa možete pisati skriptove koji čine da neki razvoj događaja automatski izazove neke akcije, recimo da pristizanje e‑mail‑a na neku adresu pokrene backup proceduru. Potrebno je samo da se registrujete na MyQnapCloud servisu da bi se uređajem moglo daljinski komandovati. Time, ipak, neće biti ugrožena sigurnost podataka, pošto QTS omogućava da vrlo precizno odredite šta je kome dostupno. Važna dodatna funkcionalnost je Intel AES‑NI enkripcija podržana hardverom, što znači da se neće primetiti usporenje prenosa podataka ako aktivirate AES 256‑bitnu enkripciju i tako učinite podatke na NAS‑u sigurnim u slučaju krađe – bez lozinke, informacije s diskova su nedostupne.

Sve u svemu, Qnap nam je poslao još jedan moćan, dobro osmišljen, pa i lepo dizajniran uređaj (ukoliko više volite „metalni“ nego „plastični“ izgled, pogledajte model TS‑653A) koji će se savršeno smestiti u vašu dnevnu sobu ili u kancelariju i obezbediti brz i siguran pristup podacima, uz minimalnu potrošnju energije i gotovo zanemarljivu buku.

Qnap TS-653B-4G NAS Procesor Intel Celeron J3455 quad core, 1.5 (max 2.3) GHz Grafički procesor Intel HD Graphics 500 Hardverska enkripcija AES-NI Memorija 4 ili 8 GB DDR3L Diskovi do 6×10 TB, 3.5″ ili 2.5″ RAID 0, 1, 5, 6, 10 Interfejsi 2×Gigabit Ethernet,

5×USB 3.0, SD Card Reader,

PCiE 2.0, Multimedija 2×HDMI 1.4b, 3840×2160 – 30 Hz, audio in, audio out Dimenzije 168×235×226 mm Masa 3 kg (bez diskova) Potrošnja 20-40 W Opcije 10 GbE LAN, Cena 109.999 dinara

mikroprinc.com

(Objavljeno u PC#247)

