Review: Novi predstavnici srednjeg segmenta – Galaxy A6 i A6+

Između gala premijera S i Note modela, Samsung ostavlja prostor i za predstavljanje ekonomičnijih uređaja iz serija A i J. Redovno godišnje osvežavanje i ovde je neophodno, a sada su na redu modeli sa oznakama A6 i A6+.

Pravljenje telefona iz srednjeg segmenta trenutno i nije baš lak zadatak. Potrebno je ponuditi dobru kombinaciju svih vitalnih karakteristika, pa uz to dodati nešto novih funkcija s prošlogodišnjih top-modela, ali da se pri tome napravi dovoljno primetna razlika u odnosu na njih. Jedan od aktuelnih trendova jeste maksimalno povećanje ekrana na račun ivica kućišta, pa sada to vidimo i na ekonomičnijim modelima.

Samsung je Infinity Display koncept predstavio sa S8 i S8+ modelima prošle godine, a sada se to polako spušta i na A6 i A6+. Koncept “neograničenog ekrana” podrazumeva da ekran bude što manje ograničen kućištem, što je kod A6 i A6+ postignuto kod bočnih ivica. Sa gornje i donje strane ima nešto više prostora, ali je to učinjeno zbog funkcionalnosti i izbegavanja “zareza” na ekranu, što je stvar koja je kod korisnika naišla na podeljene komentare. Što se nas tiče, bolje je kada tog zareza nema.

Naravno, SuperAMOLED ekran obavezan je na Samsung telefonima. A6+ poseduje ovaj tip ekrana s rezolucijom od 2220×1080 piksela i dijagonalom od 6 inča, tako da ima nešto malo drugačiji od standardnog ali opet moderan odnos od 18,5:9. Iako se može u jednom momentu primetiti mali gubitak tačnosti prikaza boja, ugao gledanja je odličan i sem toga, iz svakog ugla izgleda bez greške.

Unutrašnja snaga

U odnosu na karakteristike ekrana, SoC koji pokreće A6+ nešto je slabiji nego što bi se možda očekivalo. U pitanju je Snapdragon 450 procesor na 1,8 GHz koji ima osam ARM Cortex A53 jezgara. Kada se pokrenu testovi, jasno se vidi gde se Snapdragon 450 nalazi, ali u realnim uslovima, performanse su sasvim korektne i u normalnom korišćenju ne primećuju se usporenja. Tome dosta pomaže prisustvo Adreno 506 GPU-a (koji se nalazi i na Snapdragon 6XX seriji) koji omogućava da i gaming performanse budu sasvim dobre. Za nešto malo veću rezoluciju od 1080p, sasvim je dovoljno.

Ekran sa ostatkom hardvera zapakovan je u kvalitetno metalno kućište koje ostavlja taj premijum utisak za kojim svi toliko čeznu, pa vas po tom pitanju A6+ neće razočarati. Premijum težina oseća se u ruci, jer je A6+ težak skoro 200 grama. Na zadnjoj strani su dve kamere, ispod kojih se nalazi senzor za otisak prsta. Pozicija ovog senzora nije baš idealna, jer se nalazi odmah ispod sočiva kamera, pa se dešava da se prstom traži senzor i prlja staklo kamera. Ipak, posle malo navikavanja, to ne bi trebalo da bude problem, jer je senzor generalno na prirodnom mestu za poziciju kažiprsta.

Dual kamera postavka kod A6+ znači 16 MP glavnu i 5 MP pomoćnu kameru koja služi za beleženje dodatnih informacija koje treba da pomognu primarnoj kameri da napravi bolju sliku. Učinak ovih kamera prilično je dobar, čak i odličan pri normalnom osvetljenju. Na raspolaganju je dosta opcija, pa je tu i Pro režim koji nudi više podešavanja za one koji su vični fotografisanju. Za one manje zainteresovane, tu su automatski modovi i LiveFocus opcija, što sve zajedno daje veoma dobre rezultate. U tamnijim situacijama, performanse su očekivano lošije (nema OIS) i to je standardno u ovom segmentu.

Snimanje videa ograničeno je na 1080p rezoluciju, što je malo čudno, jer dosta konkurentskih uređaja nudi 4K video. Interesantno je da prednja kamera ima rezoluciju od čak 24 MP, pa je logično pitanje zašto ne koristiti nju kao glavnu. Ipak, optika je malo lošija, a procesiranje slike nešto slabije jer je usmereno u drugom pravcu.

Biometrijske i druge priče

Prednja kamera ima glavni zadatak u biometriji, odnosno prepoznavanju lica vlasnika telefona i automatskom otključavanju čim ugleda “poznatu facu”. U praksi, ovo prepoznavanje radi malo sporije od baš prijatnog, a zahteva i ravnu poziciju lica u odnosu na prednju kameru telefona. Zbog toga je metoda otključavanja prstom komfornija za korišćenje u mnogo više situacija, a ujedno je i mnogo brža.

Galaxy A6+ koristi operativni sistem Android 8.0 Oreo preko koga se nalazi Samsung Experience 9,0 skin. To znači Bixby asistent pored Google asistenta, i još nekoliko “dupliranih” aplikacija koje nude Samsung i Google. Prednost Samsung-ovih aplikacija jeste u tome što su optimizovane za 18,5:9 ekran, a tu su i dodatne funkcije.

Među korisnije modove spadaju oni za baterije, normal, battery saving i high-perf, što može produžiti period trajanja baterije ili pružiti maksimalne performanse za igre. U normalnom modu, baterija A6+ traje baš dugo. Kapacitet od 3.500 mAh i SoC izrađen u 14-nm tehnologiji omogućavaju da se jedan dan izgura lagano, i to uz srednje do jače korišćenje telefona, a da pri tome ostane bar 25% baterije. Uz standardnu upotrebu nije teško dobaciti i dva dana, a sa saving modom i više.

Manji bata

Galaxy A6 je manja verzija Plus modela i to u svakom smislu. Ekran je dijagonale 5,6 inča uz rezoluciju 1480×720 piksela, ali je bar Super AMOLED sa istim ostalim karakteristikama. Odnos od 18,5:9 i ovde je primenjen, pa optimizacija softvera za A6+ radi i na ovom modelu. Kućište je dosta manje i izrađeno je u istom maniru kao Plus model, što je lepo. Zbog manjih dimenzija ovaj model mnogo bolje leži u šaci i njime se lako barata jednom rukom.

Senzor za otisak prsta na istom je mestu pa je i komentar isti, s tim što ovde imamo jednu zadnju kameru. Prednja kamera ima identičnu rezoluciju kao i zadnja, 16 MP, a funkcije su takođe iste. Razlika u učinku zadnje kamere u odnosu na Plus model nije specijalno značajna, pa će A6 takođe obavljati sasvim pristojan posao kada je reč o fotografijama.

Malo je veća razlika u performansama, jer A6 pokreće nešto slabiji Exynos 7870 SoC koji takođe ima osam jezgara, ali radi na nižem taktu i koristi T830 GPU. Zbog toga se na A6 mogu primetiti određena usporenja u nekim situacijama, što se jednostavno mora prihvatiti u ovoj klasi uređaja. Činjenica da treba pokretati 1480×720 rezoluciju ekrana omogućava da u igrama A6 daje koji frejm više u odnosu na A6+, ali su ipak realne performanse većeg modela mnogo bolje.

To stoji i kada je reč o bateriji, jer A6 telefon ima 3.000 mAh bateriju koja i pored slabijeg procesora traje nešto kraće od A6+. S druge strane, kako A6+ baterija nudi veliku autonomiju, nešto slabiji rezultat modela A6 ne može se okarakteristi kao mana. Malo smeta to što ne postoji brzo punjenje ni kod jednog modela, pa za kompletno punjenje treba od dva i po do tri sata, što treba imati u vidu. Interesantno je da se kod oba modela koristi USB 2.0 konektor, a tu je i standardni konektor za slušalice.

Takođe je zanimljivo da razlika u ceni između ova dva modela nije tako velika, pa se, shodno tome, A6+ nameće kao bolja opcija. Veći ekran, rezolucija, performanse, baterija i tako dalje, sve to ide u prilog modela A6+. Samo oni koji striktno traže telefon manjih dimenzija mogu biti zainteresovani za A6, pa je A6+ nesumnjivo bolja kupovina iz srednjeg segmenta.

(Objavljeno u PC#256)

