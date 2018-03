Review: Odličan odnos cene i performansi – Noctua NH‑L9a‑AM4

Kada pomislimo na Noctua kulere, većini prvo na pamet padnu robustni i gabaritni modeli koji su proslavili kompaniju ekstremnim termalnim i akustičnim performansama. No, kuler nije nužno čudovište koje se izdiže s matične ploče i udara u bočnu stranicu kućišta kao da želi napolje – možete se opredeliti i za NH‑L9a‑AM4.

Nekada je potrebno dobiti maksimalne performanse u što manjem pakovanju, posebno pošto su SFF (Small Form Factor) računari dobili na popularnosti. Taj trend vrlo je logičan, imajući u vidu da postoje procesori poput AMD Ryzen 7 1700 modela koji u svega 65 W pakuje osam fizičkih i 16 logičkih jezgara koja rade na preko 3 GHz. Mnogi požele da naprave minijaturnu konfiguraciju, ali da performanse ne opadnu. Tada stvari postaju malo komplikovanije, jer u malo kućište ne mogu da se smeste ozbiljni kuleri kao što su Noctua NH‑D15, pa ni NH‑U12, već moramo da se zadovoljimo nekom manjom alternativom ili, ne daj bože, box kulerom. Ovde Noctua model NH‑L9a‑AM4 stupa na scenu.

U laganom ritmu

Malo je kulera koji izgledaju, u nedostatku bolje reči, elegantno kao ovaj model. Svedene linije, dizajn baziran na dve komponente koje su smeštene jedna na drugu i… to je sve. Istinsko umetničko delo u domenu vazdušnih kulera. Ovaj mališan ima komične dimenzije od 114×92×37 mm sa sve ventilatorom, tako da čak i u odnosu na AMD‑ov fabrički Wraith kuler za Ryzen procesore deluje sitno. Dok Ryzen box kuler „silom“ rešava problem zagrevanja procesora time što vrti ventilator sve brže i brže, Noctua se oslonila na ispoliranu tehnologiju izrade svojih proizvoda. Pre svega, rashladno telo je za pomenute dimenzije masivno i teži 390 grama. Ispolirani aluminijum i gusto raspoređena rebra od kojih je rashladni profil sačinjen obrađena su do perfekcije i gotovo možete da se ogledate u njima. Isto važi i za bazu, mada ona nije obrađena kao što je to za Noctua proizvode običaj, do mirror finish efekta. Kod ovog modela ipak se vide kružni tragovi obrade metala na bazi, mada je ona i dalje perfektno ravna, kako nas je austrijska kompanija i navikla. Da bi se postigao maksimalni transfer toplote od baze na relativno udaljene krajeve rashladnog profila, ugrađene su dve niklovane vruće cevi. Za hlađenje je zadužen fantastični ventilator NF‑A9×14 prečnika od 92 mm, čija je prava prednost visina od svega 14 mm koja minimalno utiče na visinu kompletnog kulera. Njegov dizajn je veoma napredan, jer koristi odličnu A‑Series geometriju s kanalima za ubrzanje protoka vazduha, stepenasti okvir koji smanjuje turbulencije i buku, a oslanja se na SSO2 ležaj koji je ekstremno dugotrajan. To i jeste razlog za veoma dug garantni rok od čitavih šest godina na čitav kuler, pošto Noctua predviđa rad od minimum 150.000 časova pre otkazivanja.

Ugradnja i iskustvo u radu

Montaža kulera ekstremno je jednostavna, pa će i najneiskusniji korisnici moći da je obave u slučaju da imaju šrafciger pri ruci. Na ovom polju Noctua demonstrira da je, bez obzira na dimenzije i dizajn kulera, jednostavna montaža uvek moguća. U paketu dobijate sve što je potrebno, uključujući jednu od boljih termalnih pasti na tržištu – Noctua NT‑H1. Jedino što izostaje, a ovaj proizvođač najčešće uključuje u pakovanje, jeste jedini alat potreban za montažu – krstasti šrafciger. Nakon montiranja postaje jasno kolike su prednosti dizajna koji karakteriše NH‑L9a‑AM4. Minijaturni dizajn omogućava lak pristup prostoru oko kulera, a što je još važnije, ne ugrožava vazdušni prostor memorijskih modula. Sve ovo rezultuje jednostavnim smeštanjem i na najmanje ITX ploče i kućišta, čak i kada imate visoke memorijske module koji su danas popularni. Bilo kako bilo, ovaj kuler, pored samog procesora, veoma lepo utiče i na obaranje temperature naponske jedinice. To je odlična vest, znajući da proizvođači matičnih ploča na ITX modelima često ostave naponsku jedinicu prepuste samoj sebi, pa je dobro obezbediti kakav‑takav protok vazduha i oko procesorskog ležišta.

Što se hlađenja tiče, čak ni masivni Ryzen 7 1800X nije imao razloga da se buni što ga hladi kuler jedva veći od samog procesora. Štaviše, NH‑L9a‑AM4 je, u regularnim uslovima, održavao veoma termalno zahtevni procesor na oko 57 stepeni. U ekstremnim situacijama temperatura je skakala sve do 72 stepena, ali to je i dalje sasvim korektna vrednost. Imajte u vidu da je ipak reč o kuleru koji je prvenstveno namenjen radu s procesorima koji imaju nešto manji TDP i nisu apsolutni high‑end, kao i da nisu osmišljeni za overklok. Kada se pojave novi APU‑ovi za AM4 bazirani na modernim AMD tehnologijama, NH‑L9a‑AM4 će biti sasvim dorastao zadatku. Pritom, čak i scenariju koji je ispod idealnog, ovaj kuler bez problema izlazi na kraj pri brzini ventilatora ispod maksimalnog, što je zaslužilo poštovanje s naše strane. Probali smo da simuliramo manja opterećenja ne bismo li dobili utisak o radu kada procesor ima 65 W i u radu sa 65‑vatnim modelima ovaj kuler biće potpuno nečujan.

Veoma smo zadovoljni modelom Noctua NH‑L9a‑AM4 i nemamo praktično nikakvih zamerki na njega. Posebno kada pretpostavimo da će cena iznositi oko 50 evra na domaćem tržištu, te da je to manje čak i od AMD‑ovog Wraith kulera, nemamo drugu opciju osim da kažemo da je ovo najbolji kuler ovih dimenzija na tržištu.

(Objavljeno u PC#252)

