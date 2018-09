Review: Pocophone F1 by Xiaomi – S one strane doživljaja brzine

Xiaomi ima jasnu taktiku da ponudi telefon po što pristupačnijoj ceni, ako treba i bez zarade, zbog osvajanja tržišnog udela i uvećavanja prepoznatljivosti brenda. Otišlo se i koji korak dalje – osmišljena je nova linija telefona, čija je premijera privukla pažnju čitavog sveta.

Pogađate, upravo je taj telefon stigao do nas, a radi se o modelu Pocophone F1. Zapravo, egzaktna oznaka je POCOPHONE F1 by Xiaomi, što jasno naglašava želju kineskog proizvođača da ga dodatno diferencira u odnosu na ostatak ponude. Zašto to radi? Razlog je veoma jasan!

Aždaja!

Ključni adut telefona jeste snažan hardver, sa Snapdragon 845 čipsetom koji inače zatičemo samo u telefonima najviše kategorije. Osmojezgarni procesor radi na do 2,8 GHz, u kombinaciji s vrhunskim Adreno 630 grafičkim čipom koji omogućava sjajne performanse u svim scenarijima korišćenja, podstaknute naprednim sistemom hlađenja. Pocophone F1 raspolaže sa 6 GB RAM-a, kao i 64 GB skladišnog prostora, koji se može proširiti microSD memorijskom karticom. Ipak, treba voditi računa da se u tom slučaju gubi drugi SIM slot.

Rezultati koje ostvaruje Pocophone F1 u najpopularnijim testovima: Antutu, Geekbench, 3DMark

Dakle, telefon stiže s vrhunskim hardverom kakav nalazimo samo u višestruko skupljim telefonima. Postavlja se pitanje: „Čime je to plaćeno?” Umesto od metala ili stakla, poleđina ovog telefona izrađena je od polikarbonata, što je lepa reč za – kvalitetnu plastiku. No, tu se spisak potencijalnih kompromisa maltene završava! Prednji deo telefona zaštićen je Gorilla Glass-om, baterija ima kapacitet od 4000 mAh uz Turbo punjenje preko USB-C porta (doduše, ne i bežično punjenje), u paketu stiže silikonska maska koja lišava korisnike brige i naknadnog jurenja za futrolom – a uz to obesmišljava bilo kakve nedoumice oko izrade zadnje strane telefona. Štaviše, tu je i stereo-zvuk, zajedno sa 3,5-mm konektorom i radiom.

Zaokružena celina

Ekran od 6,18 inča veoma je kvalitetan i telefon odlično leži u ruci, zahvaljujući odnosu stranica od 18,7 : 1. Rezolucija je 2248 × 1080 piksela i reč je o veoma kvalitetnom IPS panelu, zahvaljujući kome je prikaz izuzetno jasan i oštar. Postoji i izrez u ekranu s gornje strane, ali se softverski može vrlo lako eliminisati ukoliko korisnik tako želi.

Zadnja kamera je sačinjena od dva senzora – od 12 i 5 megapiksela. Sa otvorom blende na glavnom senzoru od f/1,9, dual pixel phase detection autofokusom i dual LED blicem, Pocophone F1 će praviti veoma dobre, mada ne i šampionske fotografije – tron je ipak rezervisan za telefone astronomskih cena. Uteha stiže u vidu podrške za 4K video-snimanje, ali i odličnoj prednjoj kameri od 20 megapiksela, koja će poslužiti za kreiranje brojnih i raznovrsnih selfija.

Primeri fotografija Pocophone F1 by Xiaomi telefona

Uloženo – dobijeno

Telefon dolazi sa operativnim sistemom Android 8.1 Oreo, u kombinaciji s korisničkim interfejsom MIUI 9.6. Xiaomi je uneo nekoliko dodatnih estetskih izmena, time diferencirajući Pocophone F1 od svojih ostalih modela specifičnom temom, kao i nekim opcijama.

Izgled softvera Pocophone F1 by Xiaomi telefona

Suštinski gledano, otklonjena je svaka bojazan da se „uštinulo” negde gde to ne bi smelo. Možda nije savršen, ali je Xiaomi Pocophone F1 zasigurno telefon koji može stati rame uz rame s najvećima, a time što ima višestruko nižu cenu od njih, automatski predstavlja izuzetnu priliku za svakoga kome treba dobar telefon odličnih hardverskih karakteristika. Nema nikakve dileme, reč je o telefonu koji ruši barijere, globalni je hit i verujemo da će steći veliki broj poklonika i kod nas, baš kao i u svetu.

