Review: Praktično kućište za gejmere – Aorus AC300W

Gigabyte je pripremio kućište za gejmere, obrativši pažnju kako na kvalitet tako i na dizajn – ponosno ćete pokazati šta imate „ispod haube“. Isprobali smo Aorus AC300W.

Gigabyte nikada nije napravio veliki bum na tržištu kućišta, ali pokazuje kako bi trend mogao da se promeni. Aorus AC300W je klasičan primer modela koji mnogo više nudi od konkurencije, kako bi skrenuo pažnju i istakao se na tržištu. Pre svega, kvalitet izrade je iznenađujuće dobar, a završna obrada kao da je iz više kategorije.

Gigabyte nije previše eksperimentisao s dizajnom: prave linije, bez mnogo izleta u nepoznato, čine ovo kućište jednostavnim i atraktivnim. Stoga će neki prokomentarisati da je dizajn konzervativan, ali mi ćemo pre reći siguran. Crna boja dominira, a kada uključite računar shvatite da je ugrađeno RGB LED osvetljenje. Lepo izgledaju i Aorus logotipi koji svetle i daju do znanja ko stoji iza kućišta. Enterijer je sjajno osmišljen, ukoliko ne planirate da koristite optičke uređaje – Gigabyte nije predvideo pozicije za 5,25‑inčne uređaje. To može delovati kao nedostatak, ali ostavlja mnogo prostora da čak i midi‑tower kućište izgleda ogromno iznutra.

Donji deo kućišta predstavlja zaseban segment prepušten napajanju i šumi kablova. Tri pozicije za 2,5‑inčne uređaje (čitaj: SSD‑ove) su sa zadnje strane lima na koji se montira ploča. To olakšava kabliranje, a ne zaustavlja protok vazduha. Kada smo već kod protoka, tu su opcije za šest 120‑milimetarskih ili pet 140‑milimetarskih ventilatora, a dva dolaze fabrički (za usisavanje i izduvavanje – 120 mm). Podržano je i vodeno hlađenje, a posebno bismo istakli činjenicu da povećani prostor olakšava montažu visokih i dugačkih grfičkih kartica. Grafika može da stoji i vertikalno, uz bočni prozor, kako biste pokazali svoj „ponos“ u punom sjaju. Pohvalićemo i panel s konektorima koji osim USB tipa C i dva USB 3.0 konektora poseduje HDMI koji će biti od važnosti ljubiteljima virtuelne realnosti. Naime, VR zahteva dodatni HDMI konektor pa je bitno da on bude na dostupnoj stranici kućišta.

Gigabyte Aorus AC300W izgleda sjajno, ali estetika bez funkcionalnosti malo znači. Dobra vest je da se radi o veoma praktičnom kućištu kvalitetne izrade, čiji je jedini kompromis nedostatak slotova za DVD i Blu‑ray uređaje – oni očito odlaze u prošlost. Sve u svemu, Gigabyte AC300W zaslužuje naše najviše preporuke.

www.gigabyte.rs

Gigabyte Aorus AC300W Tip Midi-Tower Materijal Plastika, čelik Eksterni 5.25″ slotovi 0 Interni 3,5″ / 2,5″ slotovi 3 / 2 Prednji panel USB Type-C, 2 x USB 3.0 Type-A, HDMI, Audio, Mic Broj mesta za 120 mm

/ 140 mm ventilatore 6 / 5 Broj 120 mm ventilatora u pakovanju 2 Dimenzije 455×200×485 mm Cena 100 evra

(Objavljeno u PC#247)

