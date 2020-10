Review: Realme 7 – Realno odličan

Nakon uspešnog evropskog debija sa šestom generacijom, kineski realme nastavlja nesmanjenim tempom. Stigala je realme 7 serija, koja se sastoji od istoimenog modela, kao i varijanti sa sufiksima „pro” i „i”. Deluje da je upravo vanila verzija najprimerenija za bespoštednu trku na tržištu pristupačnih pametnih telefona.

Odmerenost

Dobro odmerene karakteristike su ključ uspeha u nižim kategorijama. Nažalost, u praksi to uglavnom biva svedeno na trku za što jačim hardverskim specifikacijama, pa nam je veoma drago što je realme odstupio od te formule. Naime, već po uzimanju telefona u ruku imate utisak da je reč o daleko skupljem uređaju nego što on jeste. Prelep dizajn s nijansiranom poleđinom, fantastičan izbor boja, izuzetno lepi i zaobljeni okviri – sve su to odlike ovog telefona. Nema nekog preterivanja s materijalima, već je reč o kombinaciji kvalitetne plastike i Gorilla Glass 3 zaštite.

Zanimljivo je da je kvalitet izrade došao i kroz TÜV Rheinland Smartphone Reliability verifikaciju. Nove realme 7 telefoni su prvi koji su prošli TÜV Rheinland Smartphone Reliability Verification test analize pouzdanosti komponenti i rada telefona prilikom svakodnevne upotrebe i u ekstremnim uslovima. Sam test se sastoji od 22 velika i 38 malih testova, što dodatno potvrđuje prvi utisak da je reč o kvalitetnom proizvodu, posebno u svojoj klasi.

Veliki IPS ekran od 6,5 inča je neka vrsta standarda u ovoj kategoriji, ali vanstandardna je podrška za osvežavanje od 90 Hz, po čemu realme 7 takođe izbija u sam vrh svoje kategorije, donoseći izvanredno iskustvo korišćenja ekrana. I rezolucija je prilično dobrih 2400 × 1080 tačaka. Sa desne strane je taster za uključivanje, u koji je integrisan skener otiska prsta, što je po našem mišljenju idealna lokacija jer omogućava pristupanje telefonu prostim prianjanjem prsta, umesto pritiskanjem tastera.

Kada je reč o hardveru, realme se opredelio za Mediatek Helio G95, koji se može okarakterisati prilično dobrim. Jednostavno, sve standardne operacije će se izvršavati veoma brzo, a na raspolaganju je i dosta snage za igranje, posebno jer je G95 unapređen u odnosu na G90 upravo u GPU domenu. Model na našem testu je stigao sa 8 GB RAM-a i 128 GB skladišta UFS 2.1 tipa, pa je iskustvo u radu bilo fantastično. Ukoliko želite, skladišni prostor možete proširiti microSDXC karticom koja ima svoj zasebni slot. Najzad, ljubitelji muzike mogu da odahnu jer je tu i dalje 3,5-mm konektor.

GeekBench 5: OpenCL, Single Core i Multi Core rezultati

Korisnički interfejs po svačijoj meri

Pohvalili bismo i korisnički interfejs, koji je evoluirao koracima od sedam milja. Kompanija je to i najavljivala, ali nismo verovali dok nismo videli do koje mere se interfejs može prilagođavati, od rasporeda, preko dizajna, do izgleda ikona, te brzina animacije i slično. Novi realme UI u verziji 1.0, koji prekriva Android 10, zaslužuje sve pohvale.

Korisnički interfejs realme UI 1.0

Kamera je, rekli bismo, standardno solidna. Sistem počiva na dobro poznatom Quad Bayer 48 MP senzoru sa faznim autofokusom koji svoj posao odlično obavlja, dok mu u tome pomažu ultraširoki 8 MP senzor, kao i još dva senzora od po 2 MP, za makro i bokeh. Slike su veoma dobre, AI asistencija je prisutna, a tu je i noćni režim snimanja. Kada zatreba selfi, tu je prednja kamera smeštena u jedan od ćoškova, rezolucije 16 MP, koja će pak dati veoma solidne selfije. Objektivno, ovom segmentu se nema šta posebno zameriti. Postoje u ovoj klasi i modeli s većim brojem megapiksela, što ne znači da je ukupan rezultat bolji.

Snimci napravljeni kamerama realme 7 telefona

Ono gde je realme 7 šampion jeste brzo punjenje, koje u ovoj klasi praktično nema premca. Sa 30W Dart Charge podrškom bateriju od čitavih 5000 mAh dopunićete veoma brzo, tako da bez problema možete da računate na svoj telefon u apsolutno svakoj prilici.

Ukupan utisak o realme 7 telefonu izuzetno je pozitivan. S dobrom izradom, 90 Hz ekranom, velikom baterijom i veoma brzim punjenjem, te solidno zaokruženim karakteristikama, predstavlja jednu od boljih kupovina na domaćem tržištu. Takva konstatacija nije olaka, ako imamo u vidu preplavljenost velikim brojem modela koje je sve teže razlikovati.

Korisna adresa: realme.com

Podelite s prijateljima

Tweet