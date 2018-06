Review: Teslin novi adut od 55 inča

Serijom televizora S901, domaći brend Tesla ulazi među ozbiljne igrače na našem tržištu. Najveći u seriji, Tesla 55S901SUS, privukao nas je i najnovijom verzijom AndroidTV-a.

Zahvaljujući razvoju tehnologije velikih ekrana, a i činjenici da gigantski proizvođači IT opreme nemaju pametnija posla, televizori su postali jedna od glavnih hardverskih tema. Iz zapećka od pre desetak godina, kada nikome nisu padali na pamet (i bolje je što nisu, bili su mnogo teški), došlo se do toga da su televizori hardver o kome se priča. Ko ima bolji, veći, brži LCD panel, ko će pre izbaciti novu tehnologiju i tako dalje, ali je sada postala moda imati u kući neki gigantski televizor. Ipak, pored mode, postoji i neka realna potreba jer je neko davno dobro rekao da „prevelik televizor ne postoji“. Gotovo jedino ograničenje je da li fizičke dimenzije „pasuju“ u prostor koji ste zamislili. U stvari, postoji još jedno poveliko ograničenje, a to je papreno visoka cena velikih televizora s najnovijim ekranima.

Proizvođači su naučili lekciju od pre desetak godina, kada su masovno rezali cene nove tehnologije kako bi bili konkurentni na tržištu, pa sada novi, savremeno koncipirani uređaji dosta koštaju. To najpre važi za najveće proizvođače i igrače, dok ostale, manje poznate, marke i dalje vide šansu u tome da budu, što je moguće više, konkurentne sa cenom. Tesla je upravo takav brend, koji svoje mesto traži u što boljem odnosu cene i kvaliteta uređaja koje nudi i tako pokušava da se približi kupcima. Njihova aktuelna ponuda televizora veće dijagonale u tom je duhu, ali s najnovijom serijom S901 cela priča diže se na viši nivo.

„Devetka“ iz Tesle

Serija modela S901 predstavljena je bukvalno pre nekoliko dana, a u ponudi se nalaze tri varijante dijagonale: od 43, 49 i 55“. Na test smo prigrabili najveći model, da vidimo o čemu se tu radi. Nakon raspakivanja „ogromantne“ kutije (55“ ne može tek tako da stane u bilo šta, pa spremite malo veći automobil), mogli smo videti da 55S901SUS po dizajnu dosta liči na daleko skuplje modele poznatih proizvođača. Ivice nisu previše široke, a postolje se montira brzo i jednostavno. Nožice se fiksiraju samo sa po dva šrafa i nakon povezivanja naponskog kabla, zabava može da počne. Odmah po startovanju televizora korisnika dočekuje Android uvodni ekran, što jasno navodi da je ovo televizor koji koristi operativni sistem AndroidTV (verzija 7.0). To automatski znači da ima i sve prednosti koje donosi ovako fleksibilan i široko popularan OS. Aplikacije za AndroidTV preuzimaju se standardno sa Google Play prodavnice, optimizovane su za rad na televizorima i automatski se ažuriraju. Neke najpopularnije aplikacije, kao što su na primer YouTube ili Netflix, već su preinstalirane.

Tu je i Google Cast za lako bežično povezivanje s mobilnim uređajima i kućnim računarima. Zahvaljujući ovoj tehnologiji, multimedijalne sadržaje koje imate u svom telefonu, tabletu ili računaru moći ćete bežično da reprodukujete na velikom 4K UHD ekranu. Kada pominjemo mrežno povezivanje, tu je opcija za direktnu LAN vezu s ruterom, što zna da bude korisno zbog mogućnosti mnogo bržeg transfera podataka kroz kabl nego kroz zagušeni Wi‑Fi etar. To je posebno značajno kod 4K sadržaja, za čiju konzumaciju je ovaj televizor i namenjen. Sam ekran je DirectLED panel s pozadinskim osvetljenjem, što je veoma efikasno i popularno rešenje, pa ovu tehnologiju koriste mnogi proizvođači. Ugao gledanja deklarisan je na 176 stepeni (horizontalno i vertikalno), maksimalni dinamički kontrast je 100.000:1 uz maksimalno osvetljenje od 300 cd/m2. Ove tehničke specifikacije sasvim su u skladu s trendovima i s onim što nude konkurentski skuplji modeli.

Još jedan element koji je sličan odnosi se na hardversku specifikaciju „ispod“ panela. Svi modeli iz Tesla S901 serije televizora imaju iste specifikacije po ovom pitanju: Cortex A53 quad‑core procesor, 2 GB RAM‑a i 16 GB interne memorije za aplikacije i ostale stvari. Ova hardverska platforma trebalo bi da bude dovoljno snažna i za pokretanje nekih malo zahtevnijih video‑igara, pa se 55S901SUS može koristiti u gaming svrhe. Što se tiče audio‑komponente, 55S901SUS je opremljen s dva zvučnika snage 10 W koji se nalaze u rezonantnom telu i pružaju sasvim korektnu reprodukciju zvuka.

Prostor za unapređenja

Naravno, postoje i detalji koji su nam se manje dopali, a prvi detalj su daljinski upravljači. Kada kažemo u množini, to znači da uz ovaj model dobijate dva. Primarni nosi sve vitalne kontrole za upravljanje televizorom i opslužuje osnovne TV funkcije. Drugi daljinski spada u pametne, a namenjen je upravljanju Smart funkcijama i aplikacijama. U njemu se nalazi i mikrofon za glasovne komande, koji čak prepoznaje srpski jezik pa se mogu zadavati komande tipa koji film i koji YouTube klip želite da pogledate, koju Internet stranicu da posetite, koju aplikaciju da učitate i tako dalje. Ono što je mana ovakve „dual-daljinski“ konfiguracije je jasna – morate da baratate s dva upravljača umesto s jednim. Ali očigledno je bilo pristupačnije napraviti dva odvojena daljinca, nego sve integrisati u jedan. Tokom rada, kada se koristi neki od daljinskih upravljača, može se primetiti da 55S901SUS zna da „zastane“ u navigaciji kroz menije, pa je u nekim situacijama potrebno malo strpljenja da bi se došlo do željene opcije ili komande. Ovo najpre deluje kao softverski problem i verovatno bi se moglo rešiti kroz neku noviju verziju softvera. Uglavnom, na ovo morate da računate i povremeno da pokažete malo strpljenja u zadavanju komandi za vaš 55S901SUS.

Odlična kupovina

Ipak, ekran je glavna stvar kod televizora, a tu je situacija dosta bolja. Sa specifikacijom koju ima, ovaj DirectLED panel pruža sasvim pristojan kvalitet slike. Ugao gledanja je tu negde u okviru specifikacije i ne razlikuje se mnogo od modela koji koriste ovu tehnologiju ekrana. Reprodukcija boja sasvim je korektna, bez distorzija, iako nismo primetili preveliku post‑processing aktivnost. Oštrina slike nešto je slabija u odnosu na konkurentske (i skuplje) modele, ali je generalni utisak o kvalitetu slike koju nudi 55S901SUS veoma pozitivan. Naravno, može i bolje, ali verovatno po znatno višoj ceni.

Tesla 55S901SUS se već sada može kupiti po ceni od 80.000 dinara, što je veoma, veoma konkurentna cena za televizor dijagonale od 55“. Uz funkcionalnost koja je na vrlo solidnom nivou, 55S901SUS se nameće kao veoma povoljno rešenje za one koji traže što veći TV. U realnosti, ako ga gledate s propisane udaljenosti, poneka sitna mana u kvalitetu prikaza kod 55S901SUS i ne primećuje se baš tek tako i potrebno je malo više zagledati detalje da biste cepidlačili. Tako će samo oni sa sokolovim okom i „dušom perfekcioniste“ biti spremni da potroše drastično veći novac na televizor sličnih dimenzija s nešto boljom slikom. Za velike prostorije i gledanje fudbala na Svetskom prvenstvu i ostale TV stvari, Tesla 55S901SUS je lepo rešenje i ne previše skupa ulaznica u društvo 55“ televizora.

(Objavljeno u PC#254)

