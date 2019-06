Review: Transcend ESD240C Eksterni SSD – U punoj brzini

Transcend nudi mnoštvo uređaja za skladištenje podataka, ali retka je situacija u kojoj se čovek oduševi eksternim diskom. Ovog puta im je uspelo – ESD240C je veoma elegantan SSD koji prvi utisak dopunjava vrhunskim performansama!

Eksterni SSD uređaji postaju sve popularniji, što i nije čudno, imajući u vidu da cena po gigabajtu pada, a samim tim i ukupni izdaci. Dolazimo u situaciju da imamo brz, pouzdan uređaj za backup ili transfer podataka, koji pride može da se osloni na brze interfejse novih generacija za munjevito prebacivanje omiljenih sadržaja. Dodamo li da sam koncept flash memorije znači da je ona veoma izdržljiva u raznim okolnostima, dobijamo veoma interesantnu, lepo zaokruženu sliku.

Da sve bude još lepše, narodna umotvorina „Spolja gladac, a iznutra jadac“ potpuno bi promašila kada bi procenjivala eksterni SSD koji ovog meseca prikazujemo. Transcend ESD240C je izrađen od aluminijuma, oblika je spljoštenog kvadra, sa zaobljenim stranicama. Osim metalik‑sive boje, vredi pomenuti i presijavajuće sive lajsne na prednjoj i zadnjoj strani, koje doprinose jačem utisku o luksuzu. Pošto je reč o flash memoriji, nema nikakve potrebe za brigom o bezbednosti podataka koji su pri tome pohranjeni u metalno kućište, pa tako korisnici mogu biti mirni i uvereni da su informacije bezbedne, bez obzira na to što nema zvaničnog sertifikata o otpornosti. Uostalom, 3D Nand flash memorija pokazala se kao pouzdano rešenje za čuvanje podataka.

Već sadržaj kutije ukazuje na nesvakidašnjost uređaja. Stiže s dva različita kabla – na oba se na jednom kraju nalazi USB‑C, ali na drugom kraju zatičemo (ponovo) USB‑C odnosno USB 3.1 Type‑A, tradicionalni USB konektor koji je kompatibilan unazad sa svim konvencionalnim USB portovima, zahvaljujući podršci za USB 3.1 Gen 2 interfejs. Drugim rečima, korisnik sam bira hoće li povezati SSD na USB‑C ili standardan USB port, pri čemu je, uopšteno posmatrano, prvi prilično koristan za Mac računare, a drugi za klasične PC‑je.

Izmerili smo impresivne brzine prenosa podataka. Teoretski gledano, model koji danas predstavljamo nudi brzine do 520 MB/s, što važi za najbrže modele, a kod SSD‑ova su to uvek modeli najvećih kapaciteta. Za 240 GB varijantu moramo se zadovoljiti sa „skromnih“ 410 MB/s, koliko smo izmerili prilikom čitanja podataka, odnosno 255 MB/s prilikom upisa. Radi se o veoma velikim brzinama, i po petnaest i više puta većim nego kod USB 2.0 drajvova koji su i dalje najrasprostranjeniji, tako da ćete veoma brzo i lako prebaciti čitave kolekcije 4K filmova i muzike u FLAC formatu, ukoliko to bude potrebno.

Kapacitet od 240 GB deluje solidno, ali ukoliko prostora zafali, uvek je tu izdašnija varijanta. Sa samo 33 grama, teško da ćete eksterni SSD osećati kao teret u bilo kom smislu, nosili ga u tašni ili džepu. Jedno je sigurno – imaćete uvek uz sebe uređaj pomoću koga ćete lako i brzo prebaciti podatke, koji vas neće izneveriti. Brz, lep, čak i atraktivne cene… Transcend ESD240C zaista ima mnogo aduta u rukavu.

