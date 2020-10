Review: Wiko View 5 Plus – Nedelju dana s dva punjenja

Dolaskom kineskih brendova na domaće tržište, borba za niže cenovne segmente svakim danom je sve žustrija, sve je više modela koji nude zaista mnogo za pristojnu sumu novca. Wiko već neko vreme uspešno balansira između cene i mogućnosti svojih telefona, a sada testiramo View 5 Plus.

Velika baterija i još ponešto

Jedna od glavnih karakteristika novog Wiko modela jeste moćna baterija od 5000 mAh, koja u kombinaciji sa štedljivim čipsetom i IPS ekranom omogućava tri dana autonomije s jednim punjenjem. Ostatak je vrlo sličan drugim modelima u ovoj cenovnoj klasi: 6,55-inčni IPS ekran 720p+ rezolucije, osmojezgarni procesor, četiri kamere i 4/128 GB memorijska kombinacija.

Plastično kućište deluje veoma elegantno i na prvi pogled, zbog lepo uklopljenih celina, imate osećaj da držite metalni, a ne plastični telefon. Razlika između tankog stakla i plastike na poleđini ovog modela postala je takoreći neuočljiva, pa je jedini način da to ispitate da probate da malo zagrebete površinu. S druge strane, kada većina korisnika koristi zaštitne maske, postalo je manje bitno od čega su napravljeni telefoni, a mnogo bitnije koliko su dobro sklopljeni.

Kamere

Sa četiri kamere na zadnjoj strani, View 5 Plus u cenovnu kategoriju od 200 evra donosi ozbiljnu artiljeriju. Glavni senzor je Quad Bayer tipa i raspolaže sa 48 MP, sledi širokougaoni senzor rezolucije 8 MP, makro kamera od 5 MP i senzor dubine od 2 MP. Ovo omogućava veliku fleksibilnost pri slikanju, jer imate tri različite kamere za različite situacije.

Tu dosta pomaže veštačka inteligencija koja, pored detekcije scena, korisniku sugeriše da je bolje prebaciti se na makro kameru kada je previše blizu ili da uključi širokougaono sočivo da bi mu sve stalo u kadar. Razlike u kvalitetu između kamera su očigledne, posebno u lošim svetlosnim uslovima kada širokougaona kamera daje slabije rezultate, ali to je i očekivano. Makro kamera po svojoj prirodi zahteva dosta svetla, ali daje iznenađujuće dobre rezultate.

Snimci kreirani kamerama Wiko View 5 Plus telefona u različitim uslovima i okruženjima

Popularni 48 MP senzor sretali smo više puta i, kao i na drugim modelima, slike su veoma dobre i oštre, s dosta detalja, kako danju, tako i po slabijem svetlu. Video se snima u 1080p u 30 fps i moguće je koristiti glavnu ili širokougaonu kameru. S potonjom dobijate dramatični efekat zbog prirode sočiva, ali žtrvujete nešto kvaliteta koje garantuje moćniji senzor glavne kamere.

Veliki ekran nema prevelike okvire, a svojom površinom omogućava udoban rad s korektnim prikazom. Sistem koristi Android 10 sa svim njegovim mogućnostima presvučen Wiko launcher-om, što znači veliki broj prečica i korisnih dodataka na koje se vrlo lako naviknete. Svideo nam se i kružni indikator baterije u vidu prstena oko selfi kamere koji vrlo jasno daje informacije o autonomiji.

Korisnički interfejs Wiko View 5 Plus telefona

Puno toga u pristupačnom pakovanju

Zahvaljujući neopterećenom OS-u i solidno dobrom hardveru, rad sa Wiko View 5 Plus je fluidan i veoma udoban, bez nekih neželjenih seckanja i zastajkivanja. Dodajte tome mamutsku bateriju i činjenicu da telefon treba puniti sredom i nedeljom i Wiko na tas stavlja mogućnost kojom su mogli da se pohvale telefoni od pre dvadesetak godina.

Kada sve saberemo, View 5 Plus je veoma interesantan uređaj sa ozbiljnim hardverom i dobrim kamerama, koji donosi specifičnosti i novine u segment u kojem to nije toliko uobičajeno, a sve to u lepom paketiću za oko 200 evra. Da li vam je potrebno nešto više?

