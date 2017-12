Review: Wiko View – francuska ofanziva

Izveštavajući s IFA sajma, s velikom dozom optimizma smo pričali o Wiko telefonima. Nekoliko meseci kasnije ovi uređaji su deo ponude mobilnih operatora, a mi smo na test dobili model iz serije View.

Porodica View broji tri člana – View, View Prime i View XL. Logično je da Wiko na novom tržištu nastupi sa osnovnim modelom srednje klase, pa ćemo verovatno malo pričekati na Prime i XL. Wiko View se naslanja na moderne trendove „dugačkih“ telefona (sa odnosom stranica 2:1), što je smer u kom je još davno krenuo Apple, a sad su ga svi prihvatili. Iako autor ovih redova nije pristalica tog odnosa stranica, mali okviri i 2,5D zakrivljeno staklo lepo pristaju ovom monolitnom pametnjakoviću. Nedostatak fizičkih tastera i mali okviri omogućili su veliki ekran u odnosu na površinu prednje strane, što je uvek plus. Kada tome dodate diskretne tastere na desnoj strani, telefon deluje kao predstavnik više cenovne klase.

Čak je i plastično kućište zamaskirano kao metalno i nema šanse da biste pomislili drugačije osim kada ga otvorite. Utisku pomaže deep bleen boja, čiji bi naziv trebao da asocira na plavo‑zelenu metalik nijansu.

Zadnja strana ima lepo ugravirani Wiko logotip na sredini, iznad koga se nalaze kružni senzor otiska prsta, LED blic i kamera, dok je pri samom dnu smeštena rešetkica zvučnika. Postoji i milimetarski zarez, pa zvučnik nije u potpunosti poklopljen kada je telefon na leđima kako bi zvuk mogao da rezonuje. Otvori zvučnika smešteni su na donjoj ivici, tik pored microUSB 2.0 porta i na zadnjoj strani, iznad sočiva kamere. Telefon se otvara smicanjem kućišta preko zareza s desne strane, čime se dobija pristup bateriji, dva microSIM i jednom microSD slotu.

S obzirom na odnos stranica ekrana, ne čudi ni takozvana HD+ rezolucija 1440×720 piksela. Gustina piksela koja prelazi 280 ppi sasvim je dovoljna za ljudsko oko i sve radnje koje vam padnu na pamet. Činjenica da rezolucija nije viša utiče i na dužu autonomiju, pa nije ni čudo što s jednim punjenjem litijum‑polimerska baterija omogućava dva dana normalnog korišćenja. Naravno, svoj doprinos ima i štedljivi Snapdragon 425 čipset sa osam jezgara klokovanih na 1,4 GHz. Kada u celu priču dodamo i 3 GB radne i prostrana 32 GB interne memorije, te slot za microSD karticu, prosto se zapitate kojom magijom je Wiko sve to uspeo da upakuje u jedan uređaj koji košta tik ispod magične granice od 200 evra.

Tempo koji Google nameće novim verzijama operativnih sistema na svakih šest meseci više niko ne trudi da prati, ali View ima prilično svež Android Nougat u verziji 7.1.2. Sviđa nam se i što sistem nije opterećen nepotrebnim aplikacijama i veoma podseća na čist Android, kao kod Nexus modela. Posledica „čistog“ Android‑a je solidno brz rad, mnogo brži od konkurencije u cenovnom rangu.

Kamera je aspekt telefona kojim Wiko cilja na mlađu publiku, što mu je velika prednost, ali i mana. S prednjom kamerom od 16 Mp i selfi blicem, telefon će biti omiljen među tinejdžerima, jer su fotografije veoma kvalitetne. S druge strane, primarna kamera ima senzor od 13 Mp, koji daje u najboljem slučaju prosečne fotografije. To znači, da ako kadar ima dovoljno svetla, možete dobiti lepu fotografiju s dosta detalja, dok ćete u uslovima slabijeg osvetljenja morati baš da se potrudite da to ponovite.

Još jedna stvar na koju treba obratiti pažnju jeste to da zaštita ekrana nigde nije navedena, što uglavnom znači da nema neke od popularnih (Gorilla, DragonTrail…), pa ne bi bilo loše investirati u zaštitnu foliju, koju je znatno jeftinije zameniti nego izgreban ekran.

Wiko View nas je prijatno iznenadio. Lep dizajn i kvalitetno kućište ostavljaju utisak premijum uređaja, što se prenosi i na korisničko iskustvo. Ne računajte da će zahtevne igre „leteti“ na ovom telefonu, ali sve ostalo radiće tečno i brzo, što je posledica dobro optimizovanog hardvera i prostranog ekrana velike rezolucije. Trenutak koji će vas možda podsetiti na to koliko ste platili telefon biće kada nešto budete slikali, a svetlo ne bude dovoljno dobro. Možda će nekom zafaliti NFC i bolja zaštita ekrana, ali sve ćete to zaboraviti kada se malo naviknete na udoban rad, bateriju koja traje cela dva dana… i činjenicu da sve to dobijate za 200 evra.



(Objavljeno u PC#248)

