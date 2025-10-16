Revolucija u održavanju travnjaka: Honda pravi kosilicu koja uči i kosi sama

Sigurno ste bar jednom poželeli robotizovanu kosilicu na kojoj možete da se vozite. Honda ima rešenje za vas.

Japanska kompanija planira da sledeće nedelje na sajmu Equip Exposition 2025 u Kentakiju predstavi novu seriju električnih kosilica za vožnju pod nazivom ProZision. Jedna od njih, kako tvrde, može da kosi travu „bez čoveka“.

Ljudska prisutnost će u početku ipak biti potrebna – barem dok kosilica ne „nauči“ put. Zato i ima sedište, što u početku može da deluje zbunjujuće. Honda navodi da ProZision Autonomous model može da radi samostalno nakon što korisnik unese rute i šablone košenja, koje uređaj zatim pamti pomoću satelitske navigacije. Nakon toga korisnik putem aplikacije može da bira rute i podešavanja ako želi da kosilica radi u autonomnom režimu.

Prema tehničkim specifikacijama i marketinškim materijalima, kosilica je namenjena profesionalnim pejzažnim radnicima, a ne prosečnim domaćinstvima. Ima širinu sečenja od 152 centimetra i može da pokosi površinu do 6 hektara, u zavisnosti od uslova. Minoru Kato, generalni direktor Hondinog odeljenja za motocikle i energetsku opremu, izjavio je da je ovaj model razvijen kako bi se „smanjilo opterećenje kompanija za održavanje zelenih površina koje se suočavaju sa starenjem radne snage i nedostatkom radnika“.

Cena još nije objavljena, ali Honda navodi da će manuelni modeli ProZision koštati oko 32.999 dolara. Autonomna verzija će se na američkom tržištu pojaviti tokom leta 2026. godine, i verovatno će biti skuplja.