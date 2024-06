Revolucionarni TECNO SPARK 20 PRO+ uskoro dostupan na tržištu Srbije!

Inovativni tehnološki brend TECNO predstavlja SPARK 20 Pro+, unapređeni i najnoviji dodatak svojoj popularnoj SPARK 20 seriji, koji će uskoro biti dostupan na našem tržištu po pristupačnoj ceni. SPARK 20 Pro+ donosi mnoge novine u svom cenovnom rangu, uključujući moćan sistem kamera od 108 MP + 32 MP, dvostruko zakrivljeni dizajn, zapanjujući displej i veliku memoriju.

U kombinaciji sa neverovatnom snagom izuzetnog MediaTek Helio G99 Ultimate procesora, SPARK 20 Pro+ korisnicima pruža najbolje iskustvo u klasi, koje prevazilazi njegovu cenu.

Otkrivanje neverovatnih detalja sa moćnim sistemom kamera od 108MP+32MP

U bilo kom scenariju, u bilo kom okruženju, SPARK 20 Pro+ oprema korisnike za hvatanje čarobnih trenutaka sa zadivljujućim detaljima. Uređaj ima glavnu kameru od 108 MP sa ultra-osetljivim senzorom i 3x zumom unutar senzora, kao i 10x digitalnim zumom, koja proizvodi izuzetno detaljne fotografije, bilo da su blizu ili daleko. Istovremeno, prednja kamera od 32 MP za sjajne selfije, potpomognuta AI tehnologijom za restauraciju portreta i širokim objektivom od 88.9°, omogućava snimanje zapanjujućih selfija i fotografija sa prijateljima koje zaista sjaje.

Snimanje trenutka sa zabavnim video funkcijama

Dok fotografije pružaju trenutni snimak, video zapisi omogućavaju korisnicima da ožive uspomene za ceo život – i mogu čuvati posebne trenutke i zanimljive snimke u 2K rezoluciji sa SPARK 20 Pro+. Za bolje rezultate snimanja, može se automatski primeniti bokeh efekat kako bi se istakao glavni subjekat snimka, noćni algoritam minimizira šum kako bi noć oživela, a usporeni snimak sa podrškom do 720p@240fps beleži sve detalje.

Stilski i sofisticiran dizajn

SPARK 20 Pro+ je pažljivo dizajniran i usavršen kako bi se stvorio jedinstveno elegantan uređaj. Pionirski dizajn sa dvostrukom zakrivljenošću od 56,5° rezultira preciznom, upadljivom zakrivljenošću koja spaja formu i funkciju. Sa težinom od samo 175g i profilom od 7,55mm, njegov izvanredan dizajn poboljšava i eleganciju i udobnost u ruci.

Performanse sledećeg nivoa za napajanje i rad

Novi SPARK 20 Pro+ stvara korisničko iskustvo daleko iznad svog cenovnog ranga sa izvanrednim performansama. Opremljen MediaTek Helio G99 Ultimate procesorom, SPARK 20 Pro+ pruža izuzetno glatke performanse, izvanrednu efikasnost i smanjenu potrošnju baterije za igranje sledećeg nivoa, surfovanje, gledanje i svakodnevnu upotrebu.

Pored procesora, SPARK 20 Pro+ se može pohvaliti ogromnom memorijom od 256GB ROM i 16GB RAM (8GB+8GB prošireno), što omogućava besprekorno korišćenje i korisnicima omogućava da sačuvaju više onoga što im je važno. Uređaj takođe ima masivnu super bateriju od 5000mAh sa 33W super punjenjem, omogućavajući izdržljivost skoro ceo dan sa samo sat vremena punjenja.

Iskustvo audiovizuelnog užitka

SPARK 20 Pro+ ima zakrivljeni AMOLED ekran od 6.78” sa adaptivnim osvežavanjem od 120Hz, P3 spektrom boja i izuzetnim osvetljenjem od 1000 nita, što čini vizuale živopisnim, čak i na jakom suncu.

Pored impresivnih vizuala, SPARK 20 Pro+ nudi sveobuhvatno iskustvo sa privlačnim audio performansama. Stereo Dual Speaker Sound by DTS pruža impresivan zvuk koji je 200% glasniji od jednog zvučnika, dok Volume Plus algoritmi povećavaju jačinu zvuka do 400% tokom poziva.

Spektar boja

SPARK 20 Pro+ dolazi u 4 boje: Lunar Frost, Temporal Orbits, Radiant Starstream i Magic Skin 2.0 Green.

