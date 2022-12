Riot Games tuži NetEase zbog igre Valorant

Riot Games je tužio kineskog tehnološkog giganta NetEase, nazvavši njegovu mobilnu igru Hyper Front “kopijom značajnih delova Valorant-a”. Pored podudaranja formata, NetEase je takođe replikovao delove svog dizajna likova, mapa igara, dizajna oružja i još mnogo toga.

Hyper Front već pobrojao mnoge simpatije igrača

Kao i Valorant, Hyper Front je besplatna pucačina iz prvog lica koja suprotstavlja pet timova u različitim režimima. U svojoj tvrdnji, Riot je naveo da je Hyper Front započeo razvoj ubrzo nakon što je otkrio rani Valorant pod nazivom „Projekat A“ u oktobru 2019. NetEase je, u međuvremenu, pokazao beta verziju Hyper Front-a pod kodnim imenom „Projekat M“.

Izdavanje Hyper Front-a u Singapuru i drugim zemljama izazvalo je pritužbe korisnika da je to u suštini „kopija“ Valorant-a. To je dovelo do toga da NetEase pravi modifikacije u igricam. Modifikovana verzija Hyper Front-a koje trenutno dostupna na Android i iOS prodavnicama, može se pohvaliti sa više od milion preuzimanja i 48.000+ recenzija na Google Play-u.

