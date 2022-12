Rittal kontejnerski data centri sa Blue e+ tehnologijom hlađenja: Blue e+ cool tim iz snova

Digitalna transformacija predstavlja izazov za industriju data centara. Rastuća količina podataka suočava operatere s rasipanjem sve veće količine toplote servera u sve uže prostore i zahteva pronalaženje novog prostora za širenje.

I to moraju učiniti što je moguće efikasnije, održivije i brže. Rittal odgovara na izazov novim rešenjem za IT kontejnere koje integriše efikasan Blue e+ spoljni sistem hlađenja na način koji štedi prostor. Trošeći za jednu trećinu manje energije, ovakvo rešenje upravlja ravnotežom između troškovne efikasnosti i održivosti. Sjajan tim iz snova koji podržava IT menadžment kao pametno all-in-one rešenje.

Svaki segment doprinosi vlastitim prednostima: kontejnerski data centar i rashladna jedinica Blue e+ kao pametno hlađenje. Radeći zajedno, ovaj novi Rittal-ov dream team može da pruži odgovore na nekoliko problema s kojima se suočava IT menadžment i rukovodioci data centara: sve više i više data aplikacija, kao što je Edge computing, zahteva sve veću količinu računarske snage, ali istovremeno moraju da rade s niskim troškovima za energiju, i to na održiv i siguran način bez ikakvih žarišta. To zahteva sveobuhvatna rešenja koja mogu da se bore i s malom potrošnjom energije. Rittal-ov IT kontejner je usmeren na buduće potrebe: pomoću novog rešenja za hlađenje na otvorenom sa spoljne strane kontejnera, zasnovanog na industrijski dokazanoj tehnologiji Blue e+, stvara se više prostora unutar modularnog kontejnerskog data centra. Takođe, to pruža dodatni potencijal za fleksibilno proširenje aplikacija. Istovremeno se potrošnja energije smanjuje za trećinu. To olakšava operaterima kontejnerskih data centara uštedu na operativnim troškovima i troškovima energije.

Nadalje, više nije potrebno instalirati prethodno potreban podignuti pod i odgovarajuću tehnologiju hlađenja unutar kontejnera – niti inače uobičajeno rashladno sredstvo između unutrašnjeg i spoljnog kruga. Rashladna jedinica se tako može direktno pričvrstiti na zidni izrez kontejnera. To ne samo da štedi prostor, već i skraćuje proces montaže, a time štedi vreme i novac.

Robustan, efikasan i upravljiv

„Spoljni rashladni uređaji serije Blue e+ nisu samo robusni i jednostavni za održavanje već su i vrlo energetski efikasni zbog svoje inovativne tehnologije toplotnih cevi. Ostvaruju vrlo malu količinu ugljeničnog otiska”, objašnjava Dejan Dokmanović, izvršni direktor Rittal Srbije. To dugoročno smanjuje ukupne operativne troškove. IoT interfejs ugrađen u rashladne jedinice takođe mnogo pomaže. Svi parametri rada rashladnog sistema mogu da se vide preko Web interfejsa. „To omogućava IT operateru da upravlja potrošnjom na najefikasniji način.”

Blue e+ princip

Uspešna efikasnost postiže se hibridnom tehnologijom serije Blue e+. Sem aktivnog rashladnog kruga za odgovarajuće hlađenje, svaka rashladna jedinica Blue e+ serije ima i pasivni rashladni krug: zahvaljujući integrisanoj toplotnoj cevi, toplota se oslobađa u okolinu čim temperatura okoline padne ispod unutrašnje temperature u toplotnom prolazu kontejnera. Ovaj učinak ima ogroman uticaj na efekat, posebno tamo gde su temperaturne razlike velike.

