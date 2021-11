Rittal: Pametna industrija između edge-a i cloud-a

Rittal je multinacionalna kompanija u privatnom vlasništvu, sa sedištem u Nemačkoj i globalni tehnološki brend u industriji i informatičkoj tehnologiji (IT), s više od 11.000 zaposlenih u 58 podružnica širom sveta. Putem direktnih i indirektnih kanala, prisutna je u više od 150 zemalja sveta.

Brže – Bolje – Svuda

U regionu je prisutan putem centralne kancelarije i logističkog centra u Zagrebu i ovlašćenih partnera, odnosno sistem integratora za područje Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Albanije.

Osnovni moto Rittal-a je Faster – Better – Everywhere, a ogleda se u velikim tehnološkim i proizvodnim kapacitetima visokorobotizovanih fabrika, izvanrednom nivou kvaliteta proizvoda i rešenja te brzom, pouzdanom i preciznom logistikom prema svim korisnicima.

Rittal tehnologija bazirana je na načelima stalne inovativnosti, visoke energetske efikasnosti, visoke pouzdanosti, održivog razvoja i brige za okolinu. Rešenja obuhvataju segmente industrije i IT infrastrukture na modularnom The System principu, zbog čega je jedna od retkih globalnih kompanija koja direktno i konkretno povezuje trendove nove, Četvrte industrijske revolucije i IT infrastrukture.

Bez obzira na to da li je vaša odluka investicija u jedan rek, edge ili micro data centar kao samostalno rešenje za mala i srednja preduzeća ili integralni data centar, Rittal uz svoju partnersku mrežu i globalne centre kompetencije može da savetuje, predloži koncept, projektuje, proizvede, isporuči, instalira, pusti ga u rad i prati tokom njegovog životnog veka.

Proces digitalizacije celokupne ljudske delatnosti na planeti u punom je jeku i eksponencijalnom rastu. Digitalna ekonomija, veštačka inteligencija, društvene mreže, Internet of Things, Blockchain, pametni uređaji i gradovi samo su neki od fenomena koje svakodnevno susrećemo, a u međusobnoj interakciji uzrokuju udvostručenje globalne količine informacija na svakih 18 meseci.

Sigurnost počinje s infrastrukturom

Pomenuti procesi izazivaju sve veću potražnju za adekvatnim, visokodostupnim i sigurnim prostorom u kom će digitalne informacije biti fizički smeštene. Ovim data centri, bilo da se radi o mikrokompanijama, korporacijama ili cloud-u, postaju deo ključne i kritične infrastrukture od koje će sve više zavisiti lokalne, regionalne i globalne privrede. Ova zavisnost će u vrlo bliskoj budućnosti stvarati nove izazove za investitore i operatere data centara u pogledu njihovog dizajna, funkcionalnosti, operabilnosti i dostupnosti.

Novi trendovi u izboru lokacije, optimizaciji prostora, energetskoj efikasnosti, hlađenju, sistemima specijalizovanog nadzora i fizičkoj zaštiti samo su početak ukupne transformacije data centara u ključne infrastrukturne objekte bez kojih neće moći da se zamisli čak ni bliža budućnost bilo kog segmenta našeg svakodnevnog života.

