Rittal RiMatrix Next Generation, Dejan Dokmanović, RITTAL | BIZIT2022

U Srbiji je nedavno otvorena kancelarija kompanije Rittal, vodećeg svetskog proizvođača sistemskih rešenja za industriju i IT infrastrukturu, koja obuhvata razvodne ormane, sisteme za napajanje, sisteme klimatizacije i sisteme za automatizaciju procesa izrade upravljačkih i energetskih ormana. Upravo je Dejan Dokmanović, izvršni direktor kompanije Rittal za Srbiju i Hrvatsku praktično odmah po pokretanju kancelarije došao na BIZIT, znajući da je to pravo mesto za njegovu kompaniju.

„Želim da pričam o bazi – o infrastrukturnoj bazi modernog poslovanja. Rittal je doneo RiMatrix Next Generation, IT platformu budućnosti i to je ono što mi kao renomirani proizvođač možemo da ponudimo svojim korisnicima. Čast nam je što smo postali 53. podružnica kompanije Rittal, svetskog brenda koji dugo posluje na ovom polju. Rittal nudi kompletna i sveobuhvatna rešenja za IT infrastrukturu. Napajanja, nadzor, ormani, hlađenje, bezbednost, svaki segment infrastrukture predviđen za funkcionisanje u data centrima nam je u fokusu i u ponudi,“ istakao je Dokmanović, nakon čega je predstavio prisutnima kompletan spektar Rittal uređaja.

Celokupno izlaganje Dejana Dokmanovića možete pogledati na linku ispod kao i ostala predavanja i panele koji su se održali drugog dana BIZIT konferencije.

Ukoliko vam se dopada sadržaj konferencije, pozivamo vas da nam se pridružite na zvaničnom BIZIT YouTube kanalu i zapratite nas tako što ćete pritisnuti dugme Subscribe, kako bismo sledeće godine bili još bolji i brojniji.

