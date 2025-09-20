Roblox lansira video aplikaciju nalik TikTok-u i AI alate za kreatore

Roblox je na svojoj Developers Conference manifestaciji najavio dva velika noviteta: Roblox Moments, novu aplikaciju za kratke video zapise nalik TikTok-u, i čitav set AI alata za kreatore.

Novi potezi za širenje društvenih i kreativnih mogućnosti na platformi

Roblox je na svojoj Developers Conference manifestaciji najavio dva velika noviteta: Roblox Moments, novu aplikaciju za kratke video zapise nalik TikTok-u, i čitav set AI alata za kreatore.

Roblox Moments: „TikTok za gejmere“

Roblox već dugo dominira na platformama poput YouTube-a i TikTok-a, gde su klipovi iz igara pregledani više od 1 bilion puta. Sada želi da deo tog uspeha prebaci na sopstvenu aplikaciju.

Roblox Moments, trenutno u beti za korisnike starije od 13 godina, omogućava:

kreiranje i deljenje klipova do 30 sekundi,

uređivanje snimaka uz muziku i tekstualne opise,

pregled viralnih Roblox trenutaka u vertikalnom feedu, baš kao na TikTok-u ili Reels-u.

Pored toga, najavljeni su i API-ji za Roblox Moments, što znači da će treći developeri moći da integrišu nove načine za snimanje, otpremanje i otkrivanje klipova direktno unutar Roblox igara.

AI alati za kreatore

Druga važna vest sa konferencije odnosi se na kreatore, koji će dobiti nove alate zasnovane na veštačkoj inteligenciji.

Neke od funkcija uključuju:

Generisanje interaktivnih objekata – dovoljno je uneti opis (npr. automobil ili oružje), a AI će kreirati funkcionalni 3D model koji lik može odmah koristiti u igri.

AI prevod u realnom vremenu za glasovni chat – korisnici koji govore engleski, španski, francuski ili nemački moći će lakše da komuniciraju.

Text-to-speech API – kreatori će moći da ubace naraciju i glasove likova uz deset različitih glasovnih opcija.

Speech-to-text API – igrači će moći da kontrolišu svoje likove glasovnim komandama.

Šta ovo znači za Roblox

Ove najave stižu u trenutku kada je kompanija pod povećalom javnosti zbog tužbi vezanih za bezbednost dece na platformi. Uprkos tome, Roblox očigledno cilja na jačanje društvene dimenzije i želi da kreatorima pruži više alata za bržu i jednostavniju produkciju sadržaja.

Sa kombinacijom TikTok-stila kratkih videa i AI mogućnosti za kreiranje igara i komunikaciju, Roblox nastavlja da gradi svoju poziciju ne samo kao gaming platforma, već i kao širi digitalni ekosistem za kreativnost i zabavu.

Izvor: Mashable