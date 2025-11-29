Roblox – procena starosti za ćaskanje od 2026.

Roblox će uskoro zahtevati da korisnici prođu kroz proces procene starosti ako žele da mogu da ćaskaju sa drugim ljudima na platformi. Zahtev će stupiti na snagu za sve korisnike od početka januara.

Roblox je pod značajnom kontrolom zbog bezbednosti dece na platformi, a više država je ove godine podnelo tužbe protiv kompanije. Plan da se zahteva procena starosti za ćaskanje je samo jedno od nekoliko saopštenja vezanih za bezbednost koje je kompanija dala poslednjih meseci.

Počev od prve nedelje decembra, Roblox će zahtevati od korisnika na nekim tržištima, uključujući Australiju, Holandiju i Novi Zeland, da prođu kroz proces procene starosti kako bi mogli da ćaskaju sa drugima. Početkom januara, zahtev će se proširiti i na druge zemlje u kojima možete da koristite Robloxov ćaskanje.

Nakon što prođe kroz proces procene starosti, Roblox će dodeliti korisnike u grupe: Mlađi od 9, 9–12, 13–15, 16–17, 18–20 i 21+. Korisnici će moći da razgovaraju samo sa korisnicima u istoj grupi „i sličnim starosnim grupama, po potrebi“, rekao je potpredsednik Robloxa, Rajiv Bhatiabn, na brifingu.

U svojoj objavi za redakcije, Roblox daje nekoliko primera kako ove grupe funkcionišu i sa kim dozvoljavaju ljudima da ćaskaju:

Elisa (procenjena starost 12 godina): Elisa ima pristup ćaskanju sa korisnicima uzrasta 15 godina ili mlađim u okviru „Iskustvenog ćaskanja“. Svim korisnicima od 16 godina ili starijim je zabranjeno da započnu ili učestvuju u ćaskanju sa njom.

Markus (procenjena starost 18 godina): Markus ima pristup ćaskanju sa korisnicima uzrasta 16 godina ili starijim i može da doda mlađeg brata ili sestru kao pouzdanu vezu, sve dok imaju 13 godina ili više.

Slike i video zapise koji se koriste za proveru starosti u Robloxu obrađuje Persona, a Roblox kaže da se slike i video zapisi brišu odmah nakon obrade.

Izvor: TheVerge