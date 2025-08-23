Roblox zaključava seksualni sadržaj

Roblox ažurira svoje politike koje zabranjuju romantični ili seksualni sadržaj kako bi zabranio i „sadržaj, okruženja ili ponašanje koje implicira seksualnu aktivnost“, prema petkoj objavi glavnog službenika za bezbednost Matt Kaufman.

Promene slede nakon nedavnih tužbi protiv kompanije, uključujući i onu od državne tužiteljke Luizijane Liz Murrill, koja tvrdi da platforma stvara okruženje u kojem „predatori dece napreduju“. Tvrdi se da je Roblox „direktno olakšao široko rasprostranjenu seksualnu eksploataciju maloletnika i naneo tešku, trajnu štetu deci Luizijane“.

Kao odgovor, Roblox je rekao da je „svaka tvrdnja da bi Roblox namerno doveo naše korisnike u rizik od eksploatacije jednostavno netačna“. Roblox je poslednjih meseci uveo mnoge funkcije usmerene na bezbednost, uključujući alatku za procenu starosti za korisnike kako bi proverili da li imaju više od 13 godina kako bi mogli da ćaskaju sa „Pouzdanim vezama“, nalozima koje roditelji mogu da koriste za daljinsko upravljanje nalozima svoje dece i blokiranje dece mlađe od 13 godina od pristupa društvenim prostorima za druženje. „Popravite to ili ga isključite!“ Murrill je odgovorio.

Prema Kaufmanovoj objavi, u „narednim mesecima“, Roblox će ograničiti sva neocenjena iskustva – ranije ograničena na igrače koji imaju 13 ili više godina – samo na programera i svakoga ko „aktivno radi na iskustvu“. Ako programer želi da objavi ova iskustva, moraće da popuni upitnik da bi dobio oznaku zrelosti sadržaja.

Roblox takođe uvodi „novu tehnologiju za otkrivanje scena koje krše pravila“, koja je namenjena otkrivanju ponašanja korisnika koje krši pravila Robloxa u iskustvima koja su inače u skladu sa njegovim politikama, kao što su neprikladni crteži u iskustvu sa funkcijom crtanja. „Ako ova funkcija otkrije server sa velikim brojem kršećih ponašanja korisnika, sistem će automatski ugasiti taj server“, kaže Kaufman.

Društveni prostori za druženje koji prikazuju privatne prostore poput spavaćih soba i kupatila, kao i iskustva prvenstveno smeštena u privatnim prostorima i na mestima poput virtuelnih barova i klubova, sada će biti dostupni samo korisnicima koji imaju 17 ili više godina i koji su verifikovali svoj identitet. Programeri će morati da potvrde da imaju 17 ili više godina ako žele da naprave iskustvo za korisnike iste starosne grupe.

