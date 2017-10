RoboBee: nove mogućnosti za pčele-robote

RoboBee projekat je javnosti prvi put predstavljen 2013. godine, a pčele-roboti su u to vreme jedino mogle da uzlete, te nastave sa letenjem. Od tada su značajno evoluirale, tako da danas mogu i da sleću na različite vrste površina, kao i da rone, a stručnjaci tvrde da u okviru najnovije mogućnosti mogu i da uranjaju i izranjaju iz vode.

Izlaženje iz vode je uglavnom lako kada su ljudi, te neka krupnija bića, u pitanju, ali kada se radi o organizmima koji su veličine insekta, to predstavlja popriličan izazov. Pčele-roboti teže samo 175 miligrama, a pritisak površine vode na organizme te težine deluje kao dodatna gravitacija, pa izranjanje može da se meri sa prolaskom kroz zid.

Da bi rešili ovaj problem, stručnjaci sa Harvarda su ove mehaničke pčele opremili sićušnim zapaljivim raketama, što im je dalo potrebnu snagu da se suprotstave sili vodene površine. Unutrašnjost pčela-robota je ispunjena zapaljivim gasom, čije sagorevanje pokreće unutrašnja varnica, te pčela tako izleće iz vode. Najzanimljiviji momenat u vezi sa ovim sistemom je to što robot koristi vodu kao gorivo, te je dve elektrolitičke pločice pretvaraju u oksihidrogen, koji je vrlo eksplozivan.

Ove informacije bi mogle da zabrinu sve one koji su gledali seriju Black Mirror, te epizodu Hated in the Nation, u kojoj su glavni vinovnici ljudskog stradanja upravo pčele-roboti, ali od budućnosti nemamo kud.

Izvor: The Verge

