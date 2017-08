Robocop postaje stvarnost

Kada će ulicama, umesto policajaca od krvi i mesa, početi da patroliraju roboti? Možda znatno pre nego što to očekujete…

Robotika i veštačka inteligencija napravile su revolucionarne promene u svim oblastima čovekovog života, pa i u policijskim službama. U narednim godinama i decenijama očekuju se još radikalnije promene, pa će radi održavanja reda i mira, na našim ulicama patrolirati policajci 21. veka. Verovatno će u budućnosti na tim zadacima čoveka u potpunosti zameniti roboti. Oni će podsećati na robota‑policajca iz kultnog istoimenog naučnofantastičnog filma, snimljenog još pre 30 godina (s rimejkom od pre tri godine).

Iako poruka filma govori da uvođenje robota‑policajca nije baš tako dobra ideja, od nje se kasnije nije odustalo, pa naučna fantastika polako postaje realnost. Pogledajmo šta su na tom planu već uradili istraživači u brojnim kompanijama i obrazovnim institucijama, a šta predviđaju da će se dogoditi u bliskoj i daljoj budućnosti.

Robocop iz Dubaija

Najnoviji Robocop od maja ove godine već patrolira ulicama Dubaija. Visok je 170 cm, a težak oko 100 kilograma. Kreće se na točkovima, govori šest jezika (arapski, engleski, ruski, kineski, francuski i španski), a ume i da se nakloni i salutira. Umesto očiju ugrađene su mu kamere. Šetajući ulicama, tržnim centrima i drugim javnim mestima, robot-policajac snima sve što se oko njega dešava, tako da neprekidno šalje povratne informacije komandnom centru radi detaljnije analize. Na taj način pomaže policajcima u otkrivanju prestupnika.

Ovaj Robocop ima detektor (senzor) za prepoznavanje izraza lica i pokreta ruku (gestova) na rastojanju do metar i po. Ugrađen navigator pomaže mu da pri kretanju ostvari dobru orijentaciju u prostoru, a na grudima mu je tablet sa ekranom osetljivim na dodir. Građani mogu preko tog monitora da plaćaju kazne, prijavljuju kriminalne slučajeve ili da iz drugih razloga ostvare jednostavnu komunikaciju. Robot uz to „čita“ lična dokumenta i daje različite informacije građanima.

Početna verzija cyber policajca napravljena je po uzoru na humanoidnog robota REEM iz Španije (kompanija Pal Robotics), koji je prvi put prikazan 2011. kao robot na točkovima za obavljanje uslužnih delatnosti na aerodromima, u muzejima, bolnicama… Policija iz Dubaija radila je s kompanijom Pal Robotics na prilagođavanju ovog robota svojim potrebama. Na čelu projekta bio je policijski brigadir Khalid Nasser Alrazooqi.

Robot će u početku patrolirati u tržnim centrima i objektima turističkih atrakcija, a zatim će preći u policijsku stanicu na posao recepcionera. Iako za sada ima samo jednostavne zadatke, i dalje se radi na razvoju ovog Robocop‑a kako bi se ulicama Dubaija kretao kao i svaki drugi zaposleni policajac. Policija Dubaija planira da do 2020. godine razvije mnogo mobilnijeg robota, a da do 2030. napravi potpuno automatizovanu policijsku stanicu u kojoj neće raditi ljudi. Po predviđanjima, uvedeni roboti u Dubaiju do tada će pokrivati 25 odsto policijske službe.

Patrolni policajac i saobraćajac

Patrolni Robocop napravljen je i u Kini. Za razliku od kolege iz Dubaija, kineska varijanta, sa sličnim namenama i sposobnostima, nije humanoidni robot. Njegovo ime je E‑Patrol robot Sheriff, a na dužnosti u provinciji Henan nalazi se od februara 2017. godine. Napravljen je kao kombinacija R2D2 robota (Star Wars, 1977) i Dalek‑a (mutant iz britanske SF TV serije Doctor Who, 1963‑64), sa visinom oko 1,6 m. Takođe se kreće na točkovima po ulicama, aerodromima i železničkim stanicama. Koristeći tehnologiju prepoznavanja lica, otkriva potencijalne kriminalce i osobe s policijskih poternica. Informacije prosleđuje centralnoj komandi, u kojoj za sada rade ljudi.

Uklapajući se u tendenciju razvoja robota‑policajaca u 2015. godini, Demokratska Republika Kongo uvela je u svom glavnom gradu Kinšasi seriju džinovskih solarnih robota za regulisanje saobraćaja. To su glomazni roboti, koji po izgledu podsećaju na Transformerse i postavljeni su na prometnim raskrsnicama. To su, zapravo, nadograđeni semafori specifičnog izgleda, koji policijskim stanicama šalju podatke u realnom vremenu. Osnovna ideja je da humanoidni oblik uređaja za regulisanje saobraćaja deluje na vozače sugestivnije i inspiriše ih da se u većoj meri pridržavaju saobraćajnih propisa.

Ruski Robocop

Prethodno pomenuti roboti‑policajci prilično su miroljubivi, a nisu ni naoružani. Postavlja se pitanje hoće li im se u budućnosti dati i oružje. I dok se o tom pitanju u Dubaiju i Kini još razmišlja, u Rusiji je to već urađeno, kako se može videti iz posta na Twitter‑u zamenika premijera Dmitrija Rogozova. Humanoidni ruski robot‑policajac FEDOR ima dva pištolja koja može da koristi istovremeno.

Ruski Robocop dobio je ime po skraćenici izraza Final Experimental Demonstration Object Research. Robota razvija Fond za androidnu tehnologiju i napredna istraživanja, koji je pod nadzorom ruskog Ministarstva za hitne situacije. Napravljen je još 2014. godine, s prvobitnim zadatkom da zameni ljude na rizičnim poslovima. Osim rukovanja oružjem, FEDOR ume i da vozi automobil, pričvrsti sijalicu i upali svetlo, stavi ključ u bravu, otvori vrata, a prvi njegov ozbiljniji zadatak biće u svemirskoj misiji 2021. godine.

FEDOR je visok oko 183 centimetra, težak oko 160 kilograma, a sposoban je da podigne i do 20 kilograma dodatnog tereta. Može da puzi, da uđe i izađe iz automobila, koristi alat, radi sklekove… Pokazuje izuzetnu spretnost u rukovanju oružjem (pištoljima) obema rukama istovremeno. Ali, kako ističe zamenik ruskog premijera, FEDOR nije Terminator, već je napravljen za mirnodopske uslove, a veštine ovog robota imaju za cilj učenje mašine da napravi selekciju prioriteta i u trenutku donese odluku o sopstvenoj aktivnosti.

Roboti‑stražari

Stražari novog doma postavljeni su na jednom od najmilitantnijih mesta u svetu – duž granice između Severne i Južne Koreje. Pod nazivom SGR‑1, razvijeni su u saradnji Samsung‑a i Korejskog univerziteta 2006. godine. Vrlo su sofisticirani, s naprednim sistemom prepoznavanja. Programirani su da, kada otkriju neidentifikovanu osobu koja prelazi granicu, pošalju snažan zvučni alarm upozorenja. Ukoliko osoba nastavi sa nelegalnom aktivnošću, botovi pucaju iz oružja.

Roboti‑stražari opremljeni su mitraljezima (5,5 mm) i višecevnim bacačem granata. Svojim senzorima za pokret i toplotu, kao i kamerama za noćno patroliranje, mogu da detektuju ciljeve na udaljenosti do dve milje. Zvaničnici Južne Koreje ističu da roboti ne aktiviraju oružje bez učešća čoveka, ali sudeći po medijskim informacijama, definitivno postoji automatski režim rada robota‑stražara.

Znatno je dobronamerniji robot‑stražar u Pohang zatvoru u Južnoj Koreji. Zatvorenike kontroliše robot Prison Robo‑Guards. Visok je 152 cm, opremljen 3D kamerama i softverom za prepoznavanje nedozvoljenog ponašanja zatvorenika. Komandnom centru on prijavljuje sumnjivo ponašanje (tuča, zatvorenik koji leži na podu i slično).

Južna Koreja gradi i robote‑stražare radi održavanja reda tokom Zimskih olimpijskih igara 2018 u Pjongjangu. Kao jedan od lidera u IT sektoru, Južna Koreja pripremiće brojne VR tehnologije, pojaviće se HUBO humanoidni roboti za komunikaciju i zabavu, dok će bezbednosna kontrola biti poverena robotima‑stražarima. Oni će biti u stanju da identifikuju, prate, upozore, pa i da, po komandi, pucaju na uljeze.

Kad smo već kod pucanja, vratimo se još jednom na pitanje: „Hoćemo li dati oružje robotima?“ Scenario u filmu Robocop i Terminator pokazao je da to nije dobra ideja iako u nekim slučajevima može da bude vrlo korisno. Ipak, roboti koji su sposobni da aktiviraju smrtonosno oružje predstavljaju svojevrsno otvaranje Pandorine kutije…

Nadežda Veljković

(Objavljeno u PC#245)

