RoboMaster S1: Nova igračka za kodiranje

Kompanija DJI, koja se bavi proizvodnjom dronova, u poslednjih nekoliko godina u Kini vodi robotsko takmičenje – RoboMasters, te sada želi da jednostavniju verziju te ideje iznese na tržište, a u obliku edukativne robo-igračke RoboMaster S1.

Nova igračka je jednim delom automobil na daljinsko upravljanje, drugim edukativna platforma, te njome može da se upravlja preko prilagođene aplikacije, ali može i da se kodira kako bi se samostalno kretala. Opremljena je 31 senzorom koji joj omogućava da mapira prostor, a pametno dizajnirani točkovi joj daju mogućnost da se bez problema kreće u svim smerovima. RoboMaster S1 može i da prepoznaje gestove i komande, te reaguje na njih, što daje različite mogućnosti za izdavanje komandi.

Iz kompanije kažu da je jedna od najvažnijih stvari u vezi sa novim proizvodom to što će igračka i deci izvan Kine omogućiti da osete kako je to biti deo RoboMasters takmičenja, te to da otvara prostor za edukaciju, budući da mladi korisnici igračku moraju samostalno da sklope. Nakon toga mogu da pišu u Scratch 3.0 ili Python kodu, i na taj način modifikuju različite komande, te igračku osposobe za čitav niz radnji.

Igračka za sada neće biti dostupna u Evropi, a korisnici u Sjedinjenim Američkim Državama i Japanu će moći da je kupe za 499 dolara.

Izvor: The Verge

