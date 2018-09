Robot-gusenica i budućnost medicine

Mikro-roboti bi u budućnosti mogli da pronađu svoje mesto u ljudskom telu, kako bi u organizam isporučili lek, krpili rane i sprečavali unutrašnja krvarenja. Među njima je i robot koji podseća na gusenicu ili stonogu, budući da se kreće uz pomoć sistema koji podseća na stotinu nožica.

Novi robot je kreiran na Univerzitetu u Hong Kongu, dimenzija je 17 x 7 milimetara, a sastavljen je od silikonskog materijala koji na okupu drži magnetne elemente. Namagnetisani delovi omogućavaju mu da se kreće poput gusenice, te ovaj dizajn ima nekoliko prednosti – zahvaljujući nožicama ne dolazi do trenja, pa je kretanje olakšano, te robot na taj način može neometano da se kreće ka cilju, a u različitim uslovima. Pored funkcionalnosti u kretanju, robot će moći da ponese i određenu količinu tereta, a tokom testova je dokazano da bi mogao da ponese lek koji je do 100 puta teži od njega. Na taj način bi ovaj robot u budućnosti mogao da isporučuje lek do određenog mesta u ljudskom organizmu, što bi ga činilo efikasnijim nego u slučajevima kada se ne nanosi direktno na obolelo mesto.

Robot je još uvek u fazi razvoja, a kreatori, između ostalog, tragaju i za biorazgradivim materijalima koji bi omogućili da se robot bezbedno rastvori u ljudskom telu nakon što obavi misiju na koju je poslat.

Izvor: New Atlas

