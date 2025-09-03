Robot koji hoda po vodi zahvaljujući evoluciji

Evolucija je obično rezervisana za žive stvorove, ali to ne znači da njene tekovine ne mogu da se upotrebe u robotici. Tako je jedan robot dobio moći koje u stvarnosti ima samo stenica gazivoda.

Dobro je poznato da ovi insekti koriste svoje duge, hidrofobne noge i održavaju tela na površini vode. Ispod svake noge voda se savija stvarajući ulegnuće (meniskus). Teže stenice gazivode stvaraju veća udubljenja, koja proizvode jaču silu usmerenu nagore koja podupire telo insekta. Sada sve to može i jedan mali robot.

Da bi napravile skok, stenice gazivode gurnu noge nadole stvarajući pritisak na površinu vode, ali ne previše brzo, zahvaljujući čemu površina ostaje nerazbijena. Svako udubljenje funkcioniše kao mini trampolina: što je dublje pritisnuta to je jača sila usmerena nagore koja omogućava brz skok. Mehanizni skakanja se razlikuju u zavisnosti od veličine stenica.

Gazivode su ovu veštinu dobile zahvaljujući evoluciji, a od njih ju je pozajmio robot po imenu Rhagobot. Tako sada i mala mašina može da klizi po površini vode. Na nogama ima produžetke u obliku ventilatora koji se otvaraju i zatvaraju po potrebi, a u zavisnosti od toga kako se pomera površina vode.

Ovaj robot je dakle inspirisan jednom drugom podvrstom gazivoda, a u pitanju su insekti koji se po vodi kreću zahvaljujući građi nogu. Napravili su i prototip po ugledu na podvrstu koja za skakanje koristi otpor površine vode, ali se Rhagobot pokazao kao uspešniji.

Ovaj robot bi u budućnosti mogao da bude koristan za praćenje promena u životnoj sredini, a mogao bi da bude i od neprocenjive koristi u spasilačkim misijama nakon prirodnih katastrofa (mada je dodavanje potrebnih senzora i baterija i dalje izazov). Sigurno je da bi mogao da bude koristan i u istraživanju drugih planeta i nebeskih tela, na primer okeana na Saturnovom mesecu koji se zove Titan.

I najmanja stvorenja mogu da inspirišu velika otkrića.