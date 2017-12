Robot AlphaZero naučio šah pa matirao velemajstora. Šta je sledeće?

Da li smo došli do trenutka kad roboti previše brzo uče i postaju svesni sebe? Elon Musk je svojevremeno upozoravao da je to moguće, a sada na to upozorava i profesor na Oksford univerzitetu.

Ako roboti mogu da nauče za par sati kako da igraju šah na način koji niko nije uspeo za 1500 godina, da li mogu i da nas eliminišu? Ovo pitanje koje je uglavnom zaokupljalo maštu pisaca naučne fantastike sada dobije uporište među pravi naučnicima.

Činjenica je da će nas roboti odmeniti na više radnih pozicija, isto kao što su parne mašine obeležile industrijsku revoluciju. Ipak, jedno je kad robot završće šrafove, a drugo je kad se pokaže inteligentnijim od ljudi. Još veći strah uliva činjenica da se eksperimentiše sa robotima koji uče. Profesor sa Oksforda, Michael Wooldridge upozorio je da veštačka inteligencija može da izmakne kontroli i postane toliko kompleksna da naučnici koji su je inicijalno kreirali ne bi mogli da razumeju kako radi.

Šah mat robota u borbi sa čovečanstvom

Roboti šahisti nisu novost, ali AlphaZero kompjuterski program je za četiri sata na osnovu podataka sam naučio da igra šah, kreirajući svoj specifični stil neviđen u istoriji ove igre. Par sati mu je bio dovoljno da se izvešti i porazi svetskog velemajstora. Ne samo to, več je AlphaZero razbio prethodnog robotskog šampiona Stockfish 8 u maratonskom okršaju od 100 mečeva.

Engleski velemajstor Simon Williams tvrdi da je pobeda AlphaZero programa za istoriju:

Ovaj dan će se pamtiti kao trenutak kada je AlphaZero preuzeo svet šaha, razbio igru i konačno porobio ljudsku vrstu.

Pomenuti program je kreirala britanska kompanija DeepMind koja proizovdi programe koji sami uče i razvijaju se. Ovu kompaniju je kupio Google 2014. godine za preko 500 miliona evra.

Reč je o algoritmu koji ume da rešava probleme koji se postave pred njega. Na ovaj način programi uče i usavršavaju se, spremajući se za još odgovornije poslove kao što je postavljanje dijagnoza u bolnicama.

Ipak ima li kraja tome? Kako će ljudi kontrolisati program koji neverovatnom brzinom usvaja nove informacije i primenjuje ih u konkretnim situacijama? Da li će se program sam zaustaviti kad shvati da je prepametan ili će ga naučnici sami isključiti kad shvate da želi da osvoji svet? Ili smo jednostavno prilično udaljeni od takvog scenarija kojem je pre mesto u nekom od Matrix filmova? Šta god da se desi, budućnost je stigla, a roboti su sve pametniji.

