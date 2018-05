Roboti još uvek nisu brži od ljudi

Na ulicama Rima, na trasi na kojoj se vozila nedavna trka Formule E, profesionalni vozač (drifter) Ryan Tuerck se suočio s izazovom trkanja protiv autonomnog trkačkog bolida DevBot. Ovaj robotski trkački automobil deo je eksperimentalne automobilističke klase Roborace i izrađen je samo u ove svrhe, a Tuerck nije nikada pre ove trke vozio bolide ovoga tipa. Dodatnu prednost robotskom vozilu daje i činjenica da je, dok njime upravlja automatika, lakši za oko 77 kilograma, jer u njemu ne sedi vozač.

Uprkos navedenim prednostima koje je robotsko vozilo moglo iskoristiti, zabeležilo je značajno slabiji rezultat od ljudskog vozača. Iako je Tuerck svoj bolid provezao stazom u vremenu čak 15 sekundi sporijem od najbržeg kruga Formule E (1:51:80), autonomni bolid je bio sporiji još gotovo dodatnih pola minuta (2:18:40).

Pro drifter @RyanTuerck goes head-to-head against the autonomous-driven DevBot for the #HumanMachineChallenge. Watch full video to see who wins: https://t.co/oZJouv2bNG pic.twitter.com/TJaR6WTaiS

— Roborace (@roborace) May 10, 2018