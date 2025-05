Roboti kao spasioci: Kućni ljubimac ili vatrogasac?

Roboti su izdržljiviji od ljudi, to je jasno, posebno u opasnim situacijama. Požari svake godine progutaju veliki broj ljudskih života, a ni vatrogasci nisu pošteđeni. Zato bi robot koji ume da ugasi vatru bio koristan iz više razloga.

Već smo pominjali Unitree Go2 Pro robota-psa, koji je ojačan veštačkom inteligencijom, zahvaljujući čemu bolje opaža i izbegava prepreke, održava ravnotežu na kompleksnim terenima, ulazi u interakcije sa drugim stvorovima, čak i sa pravim psima. Ili bi bar tako trebalo da bude. Unitree B2 je njegov rođak, ali je više od „kućnog ljubimca”, posebno od kada je adaptiran za spasilačke operacije.

B2 ima poboljšanu pokretljivost, što je veoma važno u kriznim situacijama, ali i alate za gašenje požara, kao i sposobnost da neko područje nadgleda u realnom vremenu i tako na vreme uoči opasnost. Kada su požari u pitanju, jedan od najvećih izazova je da se ljudske ekipe bezbedno transportuju u krizna područja. Tu na scenu stupaju roboti kao što je Unitree B2.

Četvoronožni robot je napravljen tako da se dobro snalazi u kriznim situacijama, na opasnim terenima, u oblastima u kojima bi ljudi bili u opasnosti. Već je testiran u realnim situacijama, a kao njegova najveća prednost je to što ume da se penje, uz stepenice na primer, i to radi odlično. Uspešno savladava i stepenice koje se koriste samo u slučaju požara, a dok to radi odlično održava ravnotežu. To znači da lako može da obezbedi i zgrade sa više spratova, čak i kada su delimično urušene, jer ima i zavidnu sposobnost skakanja i preskakanja.

Otporan je na vodu i prašinu, dizajniran da radi i u vrlo teškim uslovima. B2 ima modularni dizajn, što znači da može da bude opremljen različitim alatima, u zavisnosti od situacije. Tako na primer može da mu se doda moćni vodeni top koji izbacuje 40 litara vode u sekundi. Pomera se pod različitim uglovima i vodu i penu baca do udaljenosti od 60 metara. Top se pokreće tako da robot dobro cilja čak i kad se kreće.

Sistem se aktivira gotovo u sekundi, pa robot pristupa gašenju rekordnom brzinom. Opremljen je i prskalicama koje ga hlade, a tako što prskaju vodom njegovu spoljašnjost dok gasi požar. Tu je i verzija koja ne koristi vodu, već vazduh – ispušta ga velikom brzinom, pa tako “kida” plamen i rasteruje toplotu.

Ovaj robot bi mogao da bude posebno koristan u šumskim požarima, gde je najčešće cilj da se vatra kontroliše kako se ne bi prebrzo širila i stigla do novih zapaljivih površina. Vazdušni top raskida vezu između različitih izvora vatre, čime kupuje vreme i smanjuje intenzitet požara.

Pored toga što izlazi na prve linije odbrane, ovaj robot ljudskim vatrogascima šalje video, tako da mogu da prate šta se dešava sa bezbedne udaljenosti. Zahvaljujući tome mogu da donose odluke na osnovu preciznih informacija o situaciji na terenu.

B2 ima bateriju koja može brzo da se zameni, što je još jedan razlog zbog kojeg su ove mašine već ušle u redove vatrogasaca u Kini. Nakon što je požar ugašen, roboti i dalje nadgledaju oblast, kako bi reagovali u slučaju da se vatra ponovo pojavi.

Ističe se da B2 ne menja vatrogasce, već im daje korisne alate, i ide prvi u opasna područja kako bi poslao informacije o tome šta se tačno dešava i tako zaštitio živote koji se lako gube kada se uđe u nepoznato.

