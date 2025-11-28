Roboti uskoro u domaćinstvima: za 5–10 godina

Veštačka inteligencija menja pravila igre u robotici. U narednih pet do deset godina možemo očekivati robote u domaćinstvima, rekao je Robert Playter. On je izvršni direktor Boston Dynamics-a.

„Atlas“

Američka kompanija, poznata po robotu-pasu, predstavila je najnoviji model „Atlas“. Za njega Playter navodi da ima „nadljudsku snagu i opseg pokreta koji omogućava rotaciju od 360 stepeni“.

Za sada, robot je razvijen da transportuje ekstremno teške terete unutar fabrike. Kompanija se nada da će u budućnosti moći da rešava probleme i bude inteligentan, a da pri tom nikome ne preti opasnost.

Playter je objasnio da AI olakšava programiranje robota, jer se sada roboti mogu trenirati u simulacijama umesto u realnom svetu. Ipak, i dalje je veliki izazov omogućiti robotima spretno rukovanje i svesnost o okolini kako bi mogli prilagođavati ponašanje i procenjivati bezbednost.

Bezbednost je ključna. Istraživanja su pokazala da roboti sa AI nisu bezbedni za opštu upotrebu. Ali to se odnosi na chatbot-ove, a ne industrijske robote. Industrijski roboti mogu učiniti radne prostore sigurnijim, ali samo u tehnološki razvijenim i dobro zaštićenim ekonomijama.

Playter dodaje da roboti moraju ispunjavati nove standarde bezbednosti i biti jednostavni za upotrebu, kako bi njihova primena bila sigurna i korisna svima. On predviđa da će roboti u domaćinstvima postati realnost kada cene padnu, bezbednost se poboljša, a funkcionalnosti povećaju za oko pet do deset godina.

Izvor: Euronews