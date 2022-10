Robotska kapsula prolazi kroz crevnu sluz za isporuku proteinskih lekova

Inženjeri sa MIT-a su sarađivali na razvoju robotske kapsule za isporuku lekova, koja je posebno dizajnirana za davanje delikatnih proteinskih lekova, kao što je insulin, kroz zid creva.

Oralna verzija insulina bi bila veoma korisna za dijabetičare

Proteini nisu pogodni za oralnu isporuku, jer su obično uništeni niskim pH u crevima i ne mogu da prođu kroz sloj sluzi koji oblaže gastrointestinalni trakt. Zaštita proteinskih lekova od kiselog okruženja i obezbeđivanje načina da se prođe kroz ovaj sloj sluzi je cilj ove najnovije tehnologije. Kapsula se može napuniti proteinom, a onda kada se proguta, aktivira se niskim pH u crevima. Kapsula ima kapu sa klinovima na jednom kraju koja počinje da se okreće, prolazeći kroz sluz dok ne stigne do epitela i odloži svoj teret u vidu leka. Pacijenti sa dijabetesom često zahtevaju redovne injekcije insulina. Ovo je nezgodno i bolno. Oralna verzija insulina bi bila veoma korisna za takve pacijente, ali do danas niko nije razvio efikasan način da se to postigne.

Kiselo okruženje u crevima je posebno neprijateljsko za proteinske lekove, a debeli sloj sluzi koji je prisutan u našim crevima je uglavnom neprobojna barijera za netaknute proteine. Tu dolazi robotska pilula koja može manuelno da izbuši kroz sluz u crevima da bi pristupila osnovnom epitelu, nudeći sredstvo za oralnu isporuku proteina. Kapsula je približno veličine multivitamina i uključuje rezervoar na jednom kraju koji sadrži proteinski lek i mehanizam za bušenje na drugom kraju. Poklopac koji se okreće pokreće mali motor i ima klinove da pomogne u uklanjanju sluzi. Cela kapsula je prekrivena želatinskim omotačem koji se razgrađuje pri određenom pH kada stigne u tanko crevo. Ovo pokreće rotirajući poklopac da počne da radi, a kada kapsula probuši sloj sluzi i stigne do epitela, oslobađa proteinski teret.

Međutim, moguće je fino podesiti ovu želatinsku prevlaku tako da se razbije na različitim pH nivoima, što sugeriše da bi sistem mogao biti prilagođen da isporučuje lekove u druge delove gastrotinestinalnog trakta koji imaju različite nivoe kiselosti, kao što je želudac. „Ono što RoboCap pilula radi je da privremeno pomera početnu barijeru sluzi, a zatim poboljšava apsorpciju maksimizirajući lokalnu disperziju leka“, rekao je Đovani Traverso, jedan od kreatora nove robotske pilule. „Kombinovanjem svih ovih elemenata, mi zaista maksimalno povećavamo svoj kapacitet da obezbedimo optimalnu situaciju za apsorpciju leka”.

Izvor: Medgadget

