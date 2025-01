Robotska ruka uspešno slomila jaje

Kada razmišljamo o robotima, obično mislimo na metalne skalamerije koje smo gledali u naučno-fantastičnim filmovima. A mogu da budu puno drugačiji – napravljeni od mekših materijala, sposobniji za delikatnije poslove.

Iako razbijanje jajeta izgleda kao obična stvar, u pitanju je kompleksan posao. Neki novi roboti, inspirisani životinjskim telima, polako uče kako se to radi. Na primer onaj kojeg su napravili naučnici iz Južne Koreje. Sposoban je za moćne pokrete u zglobovima, slično kao jedan vrsta morskog račića (mantis shrimp).

Ovi račići postoje u različitim varijantama – ima oko 450 poznatih vrsta. Mogu da se klasifikuju u dve grupe: one koje plen probadaju izraslinama koje liče na koplja, i one koje lovinu gnječe kleštima. Njihovi pokreti su veoma brzi (do 23 metra u sekundi), i precizni. Upravo je time inspirisana robotska ruka koja ume da slomi jaje.

Ovo nije prvi put da je ova životinjica poslužila kao model za robota – 2021. je napravljen robot koji takođe podražava pokrete ovih račića tokom lova. Nova robotska ruka je konstruisana po sličnom modelu, a funkcioniše tako ljusci jajeta zadaje nežan udarac. Zapravo nije samo ruka, budući da ima i dve noge uz pomoć kojih može da puzi i da skače. Pored toga što može da lomi, ume i da drži delikatne predmete, poput komadića želea, a da ih ne uništi.

Ovaj robot je napravljen od silikona i materijala koji liče na gumu, a delovi su proizvedeni tehnologijom 3D štampe. Zahvaljujući tome jednog dana bi mogao da ulazi u prostore koji čoveku nisu dostupni i da obavlja osetljive operacije, poput hvatanja predmeta koji zahtevaju oprezno rukovanje.

Izvor: Ars Technica

