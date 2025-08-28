Bizit 2025
Rod Fergusson napušta Blizzard nakon pet godina

Nenad Gajic

Fergusson je ranije bio na čelu franšize Gears of War u studiju The Coalition pre nego što je prešao u Blizzard.

Rod Fergusson, generalni menadžer franšize Diablo u poslednjih pet godina, napušta Blizzard. Fergusson je ovu odluku objavio na društvenim mrežama, ali nije otkrio gde će nastaviti karijeru. Došao je u Blizzard 2020. godine. Pre toga je bio direktor studija The Coalition, gde je rukovodio serijalom Gears of War.

“Posle pet godina vođenja franšize Diablo sa četiri velika izdanja, vreme je da se rastanem od Blizzarda/Microsofta, mačem u ruci, i vidim šta dalje,” napisao je Fergusson. “Ponosan sam na ono što smo izgradili i uzbuđen sam zbog budućnosti Diabla, kao i zbog svoje lične budućnosti.”

Njegov odlazak dolazi nakon značajnih otpuštanja ovog leta u Microsoftu, vlasniku Blizzarda, koja su pogodila i njihovu gejming diviziju.

U komentaru na Fergussonovu objavu, šef Xboxa Phil Spencer je napisao: “Doneo si snagu, paklenu vatru. Zatim i viziju jednoj od najikoničnijih franšiza u gejmingu. Igrati Diablo IV sa tobom bilo je zadovoljstvo hvala ti za sve što si dao igri i zajednici.”

Izvor: Engadget

