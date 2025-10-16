ROG Xbox Ally X: Dva sveta, jedna konzola

Sve je počelo s Nintendo Switch-em pre osam i po godina, i trend moćnih mobilnih konzola polako, ali sigurno počeo je da zaražava gejmere širom sveta. Sa Steam Deck, Aya Neo, Legion Go i drugim, ozbiljni igrači su se uhvatili ukoštac s popularnim uređajima, a najnoviji takmaci su proizvod saradnje kompanija Asus i Microsoft – ROG Xbox Ally i ROG Xbox Ally X.

Ako vam ime zvuči poznato, to je zato što je pre godinu dana Asus predstavio ROG Ally X konzolu, dok su ovogodišnji modeli drugačiji pre svega po saradnji sa Xbox platformom, ali i zbog hardverskih razlika. Prethodnik ROG Ally X bez Xbox u nazivu bio je pravo osveženje na tržištu, sa moćnom AMD Ryzen Z1 Extreme platformom, 24 GB RAM-a, 1 ili 2 TB skladišnim prostorom i Windows 11 OS-om koji je omogućavao veliku fleksibilnost. I dok su Nintendo Switch i Steam Deck konzole vezane za svoje platforme, Windows praktično omogućava instalaciju igara s bilo kog servisa, bilo da su u pitanju Steam, Epic, Xbox, GOG, UPlay, Origin, Battle.net ili drugi.

Zbog toga što originalno nije pravljen za konzole, Windows 11 je dolazio sa svojim problemima, poput potrošnje, neoptimizovanog rada s kontrolerom i mnogim drugim bagovima koje nemate kada razvijate operativni sistem samo za konzole. Iz tog ugla, ROG Xbox Ally i Ally X i te kako imaju smisla. S jedne strane imate ograničenje – optimizaciju za Xbox platformu, sa zasebnim interfejsom, prilagođenim konzoli, a s druge – Windows okruženje, sa svojim otvorenim OS-om za sve dostupne platforme.

ROG Xboy Ally je najslabija od tri dostupne verzije, sa AMD Ryzen Z2 A čipsetom, 16 GB skladišnog prostora, 512 GB memorije i baterijom od 60 Wh. S druge strane, ROG Xbox Ally X je spiritualni naslednik ROG Ally X, sa AMD Ryzen AI Z2 Extreme čipsetom, 24 GB brze radne memorije, 1 TB NVMe skladišnog prostora i 80 Wh baterijom. Oba modela zadržavaju sedmoinčni FHD IPS ekran osetljiv na dodir, sa osvežavanjem od 120 Hz, što je neočekivano razočaranje među konkurentima sa raskošnim OLED panelima. Mi smo na test dobili jaču ROG Xbox Ally X konzolu, koja bi trebalo da bude izbor svakog pravog gejmera, pre svega zbog jače hardverske osnove, koja omogućava da se sve moderne igre igraju glatko i bez seckanja.

Za početak ćemo da napomenemo da u paketu dolazi USB-C punjač snage 65 W i kartonski stalak na koji možete da odložite konzolu kada se puni ili kada se ne igrate. Ako nas pitate, deluje da je ASUS više koštala moderna matirano crna ROG kutija u kojoj dolazi konzola nego dodatna oprema koja stiže uz nju.

Sama konzola po dimenzijama ne odudara mnogo od popularnog Valve Steam Deck konkurenta, ali ima mnogo bolju ergonomiju i deluje kao veliki Xbox kontroler sa ekranom u sredini. Izraženi su delovi za šake, pa i s jednom rukom ROG Xbox Ally X čvrsto leži u ruci. Prsti se prirodno oslanjanju na sve tastere, pa i na nova dva dodata sa zadnje strane, na koje savršeno naležu srednji prsti obe ruke. Što se izgleda i rasporeda tastera u odnosu na prošlogodišnji model tiče, nije se mnogo toga promenilo: imamo dve analogne palice, D-pad, četiri glavna dugmeta, po dva tastera za kažiprst sa obe strane (bamper i okidač), pomenuta dva tastera na poleđini i pet malih tastera smeštenih levo i desno od ekrana bliže gornjem delu. Oni pozivaju specifične funkcije. Najupečatljiviji je Xbox taster s leve strane, pored koga su Command Center koji poziva Armoury Crate i View taster. Desno su Menu i Library tasteri koji imaju različite funkcije u zavisnosti od toga gde i kad se koriste. Primarne funkcije su im otvaranje biblioteke s igrama i pozivanje specifičnih menija u igrama, aplikacijama i Xbox interfejsu. S gornje strane nalaze se oba USB-C porta, tasteri za regulaciju jačine zvuka, kombinovani 3,5-mm audio-džek, čitač MicroSD kartica i Power taster sa integrisanim senzorom otiska prsta.

Što se kvaliteta izrade tiče, nemamo pravih zamerki, posebno jer su okidači hall-effect tipa i reaguju u zavisnosti od toga koliko ste ih pritisnuli. Analogni stikovi su dobri, uz zamerku da bi mogli biti malo precizniji. D-pad je dobar, dok bismo voleli da tasteri imaju malo kraći hod, i da su malo manje bučni. Ovo je posebno izraženo kada želite da se igrate uveče, a da ne smetate prijateljima ili ukućanima, što prosto nije moguće. Od udaranja analognih stikova u ivice, preko okidača, do tastera s plastičnim prizvukom, ova konzola prosto nije namenjena da se igrate a da to niko ne primeti.

Kao što smo rekli, za razliku od AMD Ryzen Z1 Extreme čipseta koji koristi originalni ROG Ally X, Xbox verzija ima AMD Ryzen AI Z2 Extreme, novu verziju sa osam fizičkih i 16 logičkih jezgara, radnim taktom u rasponu od 2 do 5 GHz, pojačanu sa AMD XDNA NPU koji omogućava lakše i brže obavljanje AI poslova (kojih za sada nema mnogo, ako ih ima uopšte). Sistem ima 24 GB dvokanalne LPDDR5X-8000 memorije, od kojih je 8 GB namenjeno AMD Radeon Graphics grafičkom procesoru. Sve to se oslanja na veliku bateriju kapaciteta 80 Wh koja se nije promenila u odnosu na prošlogodišnji ROG Ally X.

Najveća prednost je novi čipset, koji pored performansi važi i za znatno efikasniju platformu, što je kod ovih konzola jedan od ključnih faktora. Kao što smo rekli, druga veoma bitna stvar je Xbox interfejs koji je prilagođen ovoj konzolnoj platformi, s jednostavnijom navigacijom i Xbox igrama kao primarnom funkcijom. Xbox interfejs je napravljen tako da koliko-toliko radi nezavisno od Windows okruženja u smislu eliminisanja nepotrebnih procesa i uštede baterije. Prelazak s jedne na drugu platformu je jednostavan, a kada iz Xbox interfejsa izađete u Windows okruženje, povratak se obavlja na dva načina: brzo, bez uticaja na performanse i optimizovano (zahteva restart konzole).

Navigacija u Xbox okruženju je prilagođena konzoli, analognim palicama, D-pad-u i tasterima, dok se u Windows-u 11 više oslanja na ekran osetljiv na dodir. Sam Xbox interfejs podseća na kombinaciju klasičnih konzola i online game servisa. S leve strane je navigacioni meni u kojem se izdvajaju Home, Game Pass, Library i Microsoft Store tabovi zarad lakšeg pristupa. Navigacija se obavlja preko stikova ili D-pad-a, odnosno preko okidača (gore-dole) i bampera (levo-desno).

Biblioteka će prikazati sve igre, bez obzira na to da li su one instalirane preko Xbox, Steam, Epic, GOG-a, i pratiti da li su ažurirane, a pokretanje obavljati preko pripadajućeg servisa. U suštini, Xbox okruženje umnogome olakšava navigaciju i igranje, dok se prelaskom na Windows dobija veći broj funkcionalnosti najpopularnijeg operativnog sistema. Naravno, ova integracija će zahtevati još dosta poliranja i optimizacija, jer ponekad jedna navigacija neće raditi u nekom okruženju, on-screen tastatura se neće aktivirati, kao i in-game meniji, ali su sve to dečje bolesti koje su očekivane kod ovakvog nesvakidašnjeg spoja, koji nudi najbolje od dva sveta.

Što se igara tiče, mi smo probali nekoliko: Forza Motorsport, Clair Obscur: Expedition 33, Doom: The Dark Ages, Gears of War: Reloaded, Hades 1 i 2, Hollow Knight: Silksong i Voidhearrt Edition, Senua’s Saga: Hellblade, Dying Light i još nekoliko naslova. Ono što je zajedničko za sve ove igre je da nijedna nije predstavljala preveliki zalogaj za hardver konzole. Pojedine zahtevnije igre umele su fino da zagreju konzolu i da ubrzaju ventilatore, a konzola ima četiri predefinisana radna režima: Windows (17 W), Silent (13 W), Performance (17 W) i Turbo 25 (W). U većini igara, Performance profil je sasvim dovoljan, ali smo u zahtevnim naslovima kao što su Clair Obscur: Expedition 33 i Doom: The Dark Ages prebacili na Turbo zarad fluidnije igre. U slučaju da ni Turbo profil ne može da se izbori sa igrama, ROG Xbox Ally X nudi veliki izbor načina da poboljšate performanse, a većina opcija se nalazi u Armoury Crate Performance sekciji. Možete promeniti količinu memorije koju koristi GPU u rasponu od 512 MB do 16 GB. Tu je AMD RSR opcija koja renderuje igru na nižoj rezoluciji i onda radi upscale na rezoluciju ekrana kako biste dobili bolje performanse u igrama. AMD Fluid Motion Frames generiše dodatne frejmove zarad većeg broja FPS-a i fluidnije igre. Tu su i Radeon Anti-Lag, Radeon Boost i druge opcije kojima se optimizuju performanse grafike u zavisnosti od igara.

S obzirom na to da se radi o gejming konzoli, autonomija baterije se može i ne može objektivno odrediti, jer previše zavisi od bitnih podešavanja kao što su profili potrošnje, svetline ekrana, ali i zahtevnost igara koje igrate. U proseku, manje zahtevne igre troše oko 10 do 15 odsto baterije na sat vremena, ukoliko svetlinu ekrana držite na 30 do 50 odsto. Međutim, ako igrate neki od zahtevnijih naslova, autonomija može spasti na svega tri sata igranja, uz ozbiljno zagrevanje konzole.

Ako spadate u PC igrače, svi znamo da palice ni posle više godina iskustva i igranja ne mogu da zamene preciznost miša i tastature, ali kao i što smo videli kod drugih konzola, ROG Xbox Ally i Ally X imaju napredni žiroskop koji meri pokrete po šest osa, koji možete koristiti za precizno nišanjenjem prostim pomeranjem konzole, gore/dole, levo/desno, kao i naginjanjem napred/nazad. Nažalost, ova opcija nije dostupna u svim igrama, kao na primer, u pucačinama poput Doom: Dark Ages, u kojima ima najviše smisla, ali je moguće aktivirati žiroskop u podešavanjima tako da uvek bude aktivan, i da se praktično ponaša kao miš. Problem je i što ne postoji način da se napravi prečica/mapira dugme koje će ovo raditi. Takođe, žiroskop je zakopan u podešavanjima Armoury Crate aplikacije, pa je jedini način da ovu opciju uključujete ili isključujete za pojedinačne igre. Jeste malo maltretiranja, ali ume dosta da znači u igrama koje se oslanjaju na preciznost.

Još jedan od faktora koje treba uzeti u obzir jeste i relativno visoka cena konzole. ROG Xbox Ally kod nas košta 79.999 dinara, a moćnija verzija koju smo mi imali na testu 119.999 dinara, što će biti visoka prepreka i za ozbiljne gejmere. Da se radi o visokoj ceni, jasno vam je kada znate da za skoro iste pare u maloprodaji u Srbiji možete da kupite Play Station 5 i VR2 set za virtuelnu realnost ili Playstation 5 Pro i Playstation portal, ručnu konzolu za igranje PS5 igara. Dodajte tome i da Steam Deck i Nintendo Switch 2 u Srbiji mogu da se kupe za oko 70.000 dinara i jasno vam je da ROG Xbox Ally serija ima ozbiljnu konkurenciju, sa znatno nižom cenom, iako realno nijedna platforma ne nudi ovako kompletan paket.

Celokupan utisak je veoma pozitivan. U pitanju je odlična konzola sa zaista dobrim Xbox interfejsom, Windows 11 operativnim sistemom, odličnim hardverom i izuzetnom ergonomijom. Kvalitet izrade je onakav kakav očekujete od premijum Asus proizvoda, ali ipak postoje neke stvari koje malo kvare ukupnu sliku. Uparivanje Xbox interfejsa i Windows 11 operativnog sistema na ručnoj konzoli, kao i uparivanje Windows 11 operativnog sistema sa bilo čime, sem s klasičnim računarom, osuđeno je na probleme. Često nam se dešavalo da neki dugmići i komande prosto prestanu da rade u igrama ili u interfejsu. Tokom uvodne sekvence u Doom: Dark Ages, konzola je odbijala da prekine filmić i ode u sleep, bez obzira na to šta pritiskali, uključujući i Power taster. I dok to ne mora uvek da bude problem, ako treba negde da krenete ili obavite bitan razgovor, a konzola neće da vas sluša, već igra nastavlja da radi, bez opcije da je pauzirate – to definitivno nije dobro. Od ažuriranja konzole i aplikacija koje upadnu u višesatni loop, do grešaka tokom logovanja i ispadanja sa Internet konekcije neophodne za neometan rad – s ROG Xbox Ally X smo doživeli sve dečje bolesti koje očekujete od konzole s operativnim sistemom Windows.

Ako znate da operativni sistemi Windows godinama vuče probleme koji se sporo ili uopšte ne rešavaju, ovo i ne treba previše da vas iznenadi: međutim, sveukupno gledano, utisak je ipak mnogo bolji od pojedinačnih bubica koje su nas nervirale. Kao i uvek, voleli bismo da je cena konzole nešto niža i da je pristupačnija široj publici. Ovako, sa cenom od 1000 evra, ona ipak ostaje rezervisana za igrače koji žele moćnu platformu i fleksibilnost Windows okruženja, a spremni su to da plate i da se pomire sa gomilom gremlina koji dolaze u paketu sa ROG Xbox Ally X.

S druge strane, ROG Xbox Ally košta mnogo manje, ali se oslanja na čip sa arhitekturom iz 2019. godine, ima 16 GB RAM-a, 512 GB skladišnog prostora i 25 odsto manju bateriju.