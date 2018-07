Rolls-Royce testira sićušne robote za popravke aviona

Rolls-Royce je razvio robote koji, a zahvaljujući odgovarajućoj veličini, mogu da dođu do središta motora aviona, te pomognu prilikom popravki.

Kompanija se u ovom poduhvatu udružila sa univerzitetima Nottingham i Harvard, a kako bi kreirala robota koji teži svega 1,4 grama, te meri 4,5 centimetara u dužinu, što su dimenzije koje omogućavaju da ovaj robo-pomoćnik dođe do pozicija u unutrašnjem sklopu aviona do kojih inače nije lako doći. Roboti, koji mere tek 10 milimetara u prečniku, mogu da dođu i do centra motora, a pošto se prethodno provuku kroz ostale delove aviona.

Tako roboti, kada dođu do motora, preko kamera emituju snimke koji inženjerima značajno olakšavaju popravke. Ove robote na licu mesta može da nadgleda tim koji nije stručan za popravke, dok oni koji rešavaju problem mogu da prate proces i preko snimka, a sa bilo koje udaljenosti.

Iako ih još uvek deli puno vremena od toga da postanu deo svakodnevne inženjerske realnosti, testovi ukazuju na to da bi SWARM roboti mogli da učestvuju u popravkama u narednih nekoliko godina, te na taj način značajno utiču na poboljšanu bezbednost tokom letova.

Izvor: The Telegraph

