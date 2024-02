RTX 4070 Super vs RTX 4070: Da li vredi nadograditi?

Srednji ciklus obnove za Nvidia-ine kartice serije 4000 je tu.

Da li je dovoljan skok da se nadogradite ili možete sačekati?

Kada je Nvidia izbacila RTX 4070, brzo je postala jedna od naših omiljenih grafičkih kartica ove generacije. To može biti zato što je bila prva pristojno pristupačna opcija u RTX 40 seriji, ali kombinacija performansi na 1440p i više za srednju cenovnu klasu bila je pobednička. Sada je sklonjena sa tržišta, jer je Nvidia izbacila srednju obnovu za ovu generaciju, i nova RTX 4070 Super je tu. Sa više snage, novim dizajnom i istom MSPR cenom kao kartica koju je trebalo da zameni, na papiru već izgleda kao pobednik. Međutim, stvari nisu toliko jednostavne, jer je Nvidia promenila cene i kod starije kartice, pa ćemo vam predstaviti šta treba da znate kada birate između RTX 4070 i novije RTX 4070 Super.

RTX 4070 Super vs RTX 4070: Cena, specifikacije i dostupnost

Nvidia je predstavila RTX 4070 Super 8. januara 2024. godine. Bila je dostupna za kupovinu od 17. januara po MSPR ceni od 599 dolara. Možete je nabaviti u Founders Edition verziji sa crnim dizajnom direktno od Nvidia ili od njenog partnera Best Buy. Takođe možete dobiti varijante od svih Nvidia-inih partnera, kao što su Asus, MSI i Zotac, na njihovim odgovarajućim veb-sajtovima ili kod glavnih prodavaca PC hardvera poput Amazona, Best Buy-a, Microcentera i drugih. RTX 4070 je puštena u prodaju 13. aprila 2023. godine, po istoj MSPR ceni od 599 dolara. Sada kada je Super verzija dostupna, Nvidia je odlučila da trajno snizi cenu ove kartice za 50 dolara, umesto da je potpuno zameni u ponudi. To čini omiljenu GPU karticu još boljom vrednošću, i to je pametan marketinški potez pod pretpostavkom da imaju skladišta puna kutija sa GPU-ima za prodaju. Takođe dolazi u FE (Founders Edition) od Nvidia ili Best Buy-a, sa starijim srebrnim i crnim dizajnom. Svi trenutni Nvidia-ini partnerski modeli imaju prilagođene verzije koje se mogu pronaći na Amazonu, Neweggu, Microcenteru ili bilo gde drugo gde se prodaje veći PC hardver.

Srednji ciklus obnove dolazi za najvredniju karticu

Nvidia GeForce RTX 4070 Super i RTX 4070 dele istu arhitekturu Ada Lovelace od 5nm, kao sve RTX 40 serije grafičkih kartica. Obe kartice koriste isti AD104 silikon, ali RTX 4070 Super ima višu osnovnu brzinu taktiranja, više CUDA jezgara i više ray tracing (RT) jezgara. Dok RTX 4070 ima 46 streaming multiprocesora (SMs), 46 RT jezgara i 5,888 CUDA jezgara, RTX 4070 Super povećava te brojeve na 56 SMs, 56 RT jezgara i 7,168 CUDA jezgara. Takođe dobijate povećanje Tensor jezgara četvrte generacije na 224 (u odnosu na 184), a osnovna brzina je sada 1,980 MHz, dok je na starijoj kartici bila 1,920 MHz. To je povećanje od skoro 22% u SM-ima, RT jezgrima i CUDA jezgrama na novom RTX 4070 Super, što je impresivan skok s obzirom da kartica i dalje ima istu MSPR cenu od 599 dolara kao RTX 4070. Ono što se nije promenilo jeste memorija, koja je 12GB GDDR6X sa 192-bitnim busom, čime se postiže ukupna propusnost od 504.2GB/s. Na papiru, RTX 4070 Super će biti moćniji od RTX 4070, ali teško je precizno predvideti koliko, i ovo nije zamisao kao generacijski skok, već više kao srednji ciklusni kamenčić.

Više snage za isti novac

MSI GeForce RTX 4070 Ventus 3X je impresivan na 1440p, sa preko 60 frejmova u sekundi u zahtevnim naslovima poput Cyberpunk 2077 sa uključenim maksimalnim grafičkim opcijama. Ray tracing u realnom vremenu ih je ponovo spustio ispod 60 FPS do 40, dok nije uključen Nvidia-ov DLSS, kada su se ti frejmovi gotovo udvostručili. Povećanje frejma na 4K bilo je još izraženije, prelazeći sa 5 FPS sa Ultra i RT postavkama, na igrivih 40 FPS jednom kada je uključen DLSS. Na Zotac Gaming GeForce RTX 4070 Super Trinity Black Edition koji smo pregledali, Cyberpunk 2077 je i dalje predstavljao izazov, ali sa 49 FPS sa Ultra postavkama i uključenim RT-om na 1440p, i 82 FPS jednom kada je uključen DLSS Quality, iskustvo je bilo glatkije. Sintetički benchmarkovi koji simuliraju performanse u DX11 i DX12 naslovima su odličan način upoređivanja različitih grafičkih kartica. Oni prikazuju grubo potencijalne promene snage između njih, čak i ako se brojevi ne podudaraju uvek sa testovima stvarnih igara. RTX 4070 Super pokazuje mali napredak u odnosu na RTX 4070, što je očekivano s obzirom na povećanje broja jezgara bez promene brzine ili količine memorije. Treba napomenuti da ovi sintetički testovi ne testiraju kako napredne tehnologije povećanja rezolucije poput Nvidia-ine DLSS ili AMD-ove FSR mogu poboljšati iskustvo igranja koristeći isti nivo snage. Zato sintetički brojevi pokazuju manji skok od frejmova u igri Cyberpunk 2077.

Oba ova grafička čipa su izuzetno sposobna na 1080p ili 1440p, s obzirom da samo nekoliko naslova poput pomenutog Cyberpunk 2077 može dovesti do njihovih granica. RTX 4070 Super vam pruža više performansi za isti novac koji biste platili za RTX 4070 do pre samo kratkog vremena.

RTX 4070 Super vs RTX 4070: Vredna nadogradnje?

RTX 4070 Super je vredan dodatak listi najboljih RTX 4070 grafičkih kartica. On donosi više CUDA jezgara, više RT jezgara i ukupno više performansi po istoj ceni kao kartica koju je trebalo da zameni u ponudi. Međutim, Nvidia nije zamenila RTX 4070, već je dobila trajno smanjenje cene za 50 dolara, čineći našu omiljenu GPU karticu ove generacije još boljom vrednošću. Ako već imate RTX 4070, možete zadržati svoju trenutnu GPU karticu. RTX 4070 Super je bolji, ali ćete više izgubiti na deprecijaciji svoje postojeće kartice nego što biste dobili.

Za sve ostale, vredi razmotriti RTX 4070 Super ako sada gradite PC. Povećane performanse po istoj MSPR ceni čine je još boljom grafičkom karticom za uloženi novac, i trebala bi biti prvi izbor prilikom izgradnje gaming PC-a srednjeg ranga.

Izvor: Xda-developers

