Rusija će učestvovati u NASA letovima do 2025. godine

Rusija i Sjedinjene Države su poslednjih godina u najboljem slučaju imale zategnute odnose. Međutim, oni i dalje rade zajedno u jednom pogledu: dovođenje posade na Međunarodnu svemirsku stanicu (ISS). Roskosmos, ruska federalna svemirska agencija, saopštila je da će dve zemlje nastaviti da sarađuju na unakrsnim letovima do 2025. godine.

Održanje pouzdanosti ISS-a

Unakrsni letovi uključuju stavljanje posade iz više zemalja u istu svemirsku letelicu. Roskosmos namerava da uvek ima najmanje jednog svog predstavnika u ruskoj sekciji ISS-a i najmanje jednog predstavnika NASA-e u američkoj sekciji. Agencija je dodala da je odluka doneta „da bi se održala pouzdanost ISS u celini“. ISS, lansiran 1998. godine, simbol je saradnje SAD i Rusije nakon završetka Hladnog rata i svemirske trke.

Vest je usledila nakon objave NASA-e iz aprila 2023. godine da će Rusija ostati na ISS-u do 2028. godine. Generalni direktor Roskosmosa Jurij Borisov je ranije rekao da će se Rusija povući sa ISS-a „posle 2024.“ kako bi se fokusirala na stvaranje sopstvene svemirske stanice. NASA se pripremala za odlazak Rusije sa planovima koji su se kretali od povlačenja astronauta sa ISS do smišljanja kako da kontroliše ISS ako Rusija oduzme njene potisnike. Američka agencija se obavezala da će održati ISS najmanje do 2030. godine.

