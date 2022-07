Rusija se povlači sa Međunarodne svemirske stanice 2024. godine

Rusija će se fokusirati na izgradnju sopstvene svemirske stanice.

Ruski kosmonauti ostaće na stanici još dve i po godine

Šef ruskog svemirskog programa rekao je da će se Rusija povući sa Međunarodne svemirske stanice posle 2024. godine. Zatim, Rusija će se fokusirati na izgradnju sopstvene svemirske stanice koja će biti naslednik Mir-a, rekao je administrator Roskosmos-a Yuri Borisov.

Mir je bila prva modularna svemirska stanica i sastavljena je u orbiti od 1986. godine do 1996. godine. Imala je veću masu od bilo koje prethodne svemirske letelice. U to vreme to je bio najveći veštački satelit u orbiti. Svemirsku stanicu je nasledila Međunarodna svemirska stanica nakon što se Mir-ova orbita raspala.

Ruski kosmonauti ostaće na Međunarodnoj svemirskoj stanici najmanje naredne dve i po godine kako bi ispunili obaveze prema partnerima.

Ranije ovog meseca, NASA i Roskosmos potpisali su sporazum o razmeni na letovima do Međunarodne svemirske stanice počevši od septembra. NASA-ini astronauti ponovo će se pridružiti letovima Soyuz-a, dok će ruski kosmonauti putovati SpaceX-ovim Crew Dragon-om.

