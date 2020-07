Ruski hakeri ciljaju Covid-19 istraživanja drugih zemalja

Sigurnosne službe upozoravaju da ruski špijuni ciljaju organizacije iz Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, a koje rade na vakcinama protiv virusa korona.

Britanski nacionalni Centar za cyber bezbednost (NCSC) istakao je da je prilično sigurno da napadači funkcionišu kao deo ruskih obaveštajnih službi, ali nije precizirano koje su organizacije napadnute, te da li je došlo do krađe podataka. Istaknuto je da napadi ipak nisu uticali na dalji razvoj vakcina, a Rusija je demantovala da ima bilo kakve veze sa ovim incidentima.

Upozorenja su ipak objavljena od zvaničnih sigurnosnih službi, te su informacije potvrdili kako pomenuti NCSC iz Velike Britanije, tako i kanadski CSE, te Nacionalna bezbednosna služba (NSA) iz Sjedinjenih Američkih Država. Tvrdi se da je Rusija odgovorna uprkos poricanjima, čime se nastavlja trend iz nekoliko prethodnih godina, u okviru kojeg nacionalne bezbednosne službe otvoreno optužuju hakerske grupe, te zemlje za koje rade, a u nadi da će ih to obeshrabriti za dalje napade.

Istraživanja vezana za Covid-19 vakcine meta već neko vreme

U ovom slučaju je neobično to što agencije govore o „ruskim špijunima“, umesto o hakerima koje država finansira, a optužbe su ozbiljnije zbog toga što je u pitanju trenutno najosetljivija tema – razvoj vakcina koje bi zaustavile pandemiju. Eksperti ističu da je već neko vreme jasno da su istraživanja koja su u vezi sa pomenutim vakcinama primarne mete obaveštajnih službi širom sveta, a hakeri preko softverskih propusta ulaze u ranjive kompjuterske sisteme, i uz pomoć malvera WellMess i WellMail preuzimaju podatke sa pogođenih uređaja. Ističe se i to da Rusi nisu jedini koji sprovode ovakve napade, budući da hakeri iz svih zemalja konstantno pokušavaju da dođu do osetljivih podataka rivalskih država.

I dok druge agencije za akcije okrivljuju ruske špijune, američki NCSC tvrdi da je u pitanju hakerska grupa APT29, poznata i kao The Dukes ili Cozy Bear. Tvrdi se da je skoro sasvim sigurno da ova grupa radi za rusku obaveštajnu službu, a prvi put je primećena 2014. godine, te je već tada istaknuto da predstavlja ozbiljnu pretnju.

Izvor: BBC

Podelite s prijateljima

Tweet