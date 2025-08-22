Ruski hakeri hakovali američki savezni sud

Ruski hakeri stoje iza hakovanja sistema za podnošenje dokumenata u američkom saveznom sudu.

Ruska vlada navodno stoji iza kršenja podataka koje je uticalo na američki sistem za podnošenje sudksih dokumenata poznat kao PACER, prenosi Njujork Times.

Pozivajući se na anonimne izvore čini se da je Rusija barem delimično odgovorna za sajber napad ali se ne navodi eksplicitno koji deo ruske vlade stoji iza hakovanja. Hakeri su tražili krivične slučajeve srednjeg nivoa u oblasti Njujorka i nekoliko drugih jurisdikcija, a neki slučajevi su uključivali ljude se ruskim i istočnoevropskim prezimenima.

Hakeri su prošle nedelje provalili u elektronski sistem za podnošenje predmeta savetnog pravosuđa, potencijalno pristupajući identitetima poverljivih doušnika, koji su redigovani i nisu javno proznati, stavljajući te ljude u opasnost od omazde kriminalaca koje pomažu vlastima.

Ukradeni podaci se odnose na zapečaćene krivične dosijee i optužnice, naloge za hapšenja i druga dokumenta koja još nisu javna ili možda nikad neće biti uključena u javne dosijee. Administrativna kancelarija sudova Sjedinjenih Država, agencija koja nadgleda savezni sudski sistem Sjedinjenih Država, potvrdila je sajber napad.

Tokom 2020. godine ruski sajber napad bio je usmeren na softver SolarWind-s, koji koristi velike tehnološke kompanije i vladine agencije, kako bi isporučio zaraženo ažuriranje softvera koje je ruskim vladinim hakerima omogućilo pristup mrežama korisnika SolarWinds-a putem zaštitnih vrata.

Rasprostranjeni hakerski napad pogodio je nekoliko odeljenja američke vlade omogućavajući krađu zapečaćenih sudskih dokumenata. Američki sudovi su naveli da agencija poboljšava bezbednost sistema i blokira buduće napade, i daje prioritet saradnji sa sudovima kako bi se ublažio uticaj na stranke u postupku.

