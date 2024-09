Ryzen 9000 poboljšanje performansi sada dostupno svim korisnicima Windows 11

AMD-ova nova serija Ryzen 9000 izgledala je obećavajuće prema inicijalnim benchmark testovima, ali prvi pregledi i utisci korisnika bili su razočaravajući.

Nova nadogradnja za Windows 11 23H2 otključava performanse sledeće generacije AMD procesora

Ispostavilo se da je AMD testirao koristeći nešto pogrešnu metodologiju. Srećom, prilagođavanje u Windows-u donosi te dramatične poboljšanja performansi do izražaja. Jedini problem je bio što je relevantna nadogradnja bila ograničena na Windows Insider program — do sada. Sada su odgovarajući delovi Windows nadogradnje dostupni na standardnim verzijama Windows 11. U specijalnom intervjuu za podcast The Full Nerd, predstavnik AMD-a je izjavio da je kompanija bila jednako zbunjena kao i svi ostali kada su prvi pregledi Ryzen 9 9950X i drugih novih CPU-ova pokazali tako mlako poboljšanje u performansama u odnosu na Ryzen 7000 čipove.

Na kraju se ispostavilo da je AMD koristio Super Admin mod u Windows-u tokom svojih testova, što je otključalo puni potencijal nekih funkcija novih CPU-ova, posebno šire predikcije grananja. To je problematično, jer obični korisnici ne bi trebalo da koriste administratorske naloge za svakodnevne aktivnosti na Windows-u — to otvara vrata za sve vrste sigurnosnih rizika.

Naredna verzija Windows 11 24H2 omogućila je otključavanje tih poboljšanja performansi bez potrebe za korišćenjem administratorskog naloga, a inicijalni testovi sa tom verzijom konačno su pokazali očekivana poboljšanja performansi.

Sada su ista poboljšanja performansi dostupna svima – i onima koji nisu deo Windows Insider programa. Microsoft je 27. avgusta objavio novu verziju za Windows 11 23H2, a relevantne promene koje otključavaju pune performanse novih Ryzen CPU-ova su ugrađene u tu nadogradnju, prema AMD-u.

Dakle, ako ste kupili jedan od prvih Ryzen 9000 procesora, vreme je da odete do alata za Windows Update. (Tražite Build 22621.4112 ili 22631.4112.) Zatim, provedite dan testirajući svoj PC na Cinebench-u i 3DMark-u.

Izvor: Pcworld

