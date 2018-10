Sa Jelenom Gavrilović na (Aj) Ti – Ne odvajam se od telefona

Glumački talenat obogaćen raskošnim glasom, a sve začinjeno lepotom koja krasi modne editorijale, nesumnjivo otvara vrata uspeha u svetu sedme umetnosti. Ali, da je pored ovih kvaliteta potreban i konstantan rad i zalaganje svedoči Jelena Gavrilović, glumica i vokalni izvođač. Svoju karijeru započela je 2008. godine debitujući u filmu Darka Bajića „Na lepom plavom Dunavu“, za koji je dobila i nagradu na festivalu „Filmski susreti“ u Nišu. Ostvarila je zapažene uloge u filmovima i TV serijama, kao i glavnu ulogu u filmu „Srpski film“, Srđana Spasojevića. Publiku „Pozorišta na Terazijama“ očarala je svojim glasom u mjuziklima, a osvojila je i četvrto mesto u emisiji „Tvoje lice zvuči poznato“. Za pcpress.rs iznosi svoje viđenje i snalaženje u svetu modernih komunikacija.

Imaš li jutarnju rutinu bez koje ne započinješ dan?

Neizostavni deo moje jutarnje rutine su voda i limun. Uvek kada otvorim oči popijem mlaku vodu sa limunom.

Sećamo te se iz kultnih mjuzikla „Briljantin“ i „Kosa“. Koja ti je omiljena numera koju i danas pevušiš?

Omiljena numera mi je Aquarius iz mjuzikla „Kosa“. Rekla bih da je to pesma jedne generacije. Kao što je film „Kosa“, Miloša Formana, obeležio eru sedamdesetih.

Gledamo te u popularnoj srpskoj telenoveli „Istine i laži“, u ulozi direktorke finansija RB Grupe. Da li je uloga zahtevala upoznavanje sa modernim tehnologijama?

Ja sam osoba koja je upućena u sve, tako da mi to nije bilo u fokusu tokom snimanja. Više sam se bavila odnosima unutar likova, što mi je pomoglo u građenju uloge.

Koristiš li fashion i beauty aplikacije?

Koristim Instagram i trudim se da fotografije koje kačim budu što bolje. Menjam boje i filtere i ne fotošopiram se do neprepoznatljivosti. S druge strane mislim da Instagram može biti i kolektivno zlo. Toliko se loše nameću trendovi da ne želim to ni da komentarišem.

Bez koje performanse ne bi mogla da zamisliš svoj mobilni telefon?

Ne bih mogla da zamislim sebe bez telefona. Sve radim preko mobilnog telefona. Plaćam račune, koristim društvene mreže, telefoniram…

Da li društvene mreže isključivo koristiš u poslovne svrhe i da li fanovi otvaraju funpage stranice pod tvojim imenom?

Koristim ih kako u poslovne svrhe, tako i privatno. Smatram da putem Instagrama na divan način možeš prezentovati svoj rad, ali, takođe može biti i mač sa dve oštrice. Ima puno funpage stranica pod mojim imenom.

Pozajmila si glas Elzi iz animiranog filma „Zaleđeno kraljevstvo“. Možeš li nam opisati proces realizacije tvoje pevačke uloge?

Proces je takav da uvek prvo slušaš i negde se identifikuješ sa pesmom koja je na engleskom jeziku. Ja nisam imala potrebe za tim. Izabrana sam na tom kastingu zato što je moj glas veoma podsećao na vokal originalne pevačice. Kasnije sam izabrana u dvadeset pet najboljih na svetu, a Dizni je od toga montirao video koji je zaista fenomenalan i preporučujem svima da ga pogledaju. Tako da je taj crtani film objedinio mnogo zemalja i deca ga stvarno vole. Uvek je proces pevanja zahtevan i drugačiji, jer nisi uvek raspoložen kad ulaziš u studio da snimaš. Ja sam tu ulogu vrlo emotivno doživela, jer je to bilo nešto što sam zaista želela. Smatram taj crtani film jednim od svojih najvećih profesionalnih uspeha.

Da li praktikuješ klasičan trening ili ti u rekreaciji pomažu fitnes gedžeti?

Ja se stalno rekreiram i praktikujem klasičan način treniranja u kome mi pomaže moj lični trener. U poslednje vreme intenzivno vozim bicikl. Mislim da je trening stvar lične higijene.

Kada snimaš modne editorijale da li koriste photoshop na tvojim fotografijama i u kojoj meri ti to dozvoljavaš?

Uglavnom modne editorijale fotografišu profesionalni fotografi, pa je i postprodukcija fotografija njihova. Kada to radim u svojoj režiji, trudim se da fotografije deluju što prirodnije. Mislim da je to nešto što nedostaje Instagramu.

Hrono vs Domaća kuhinja

Hrono samo znači da jedeš određenu hranu u određeno vreme, a domaća kuhinja je ono što ti mama spremi kod kuće, pa prema mom mišljenju to nisu stvari koje mogu da se porede. Ja sam za to da čovek jede ono što prija njegovom organizmu. Treba da uradi određene analize i da vidi šta je to što mu prija i jede umereno. Mislim da je mera ključ svega. Ne postoji nijedan režim koji može da ti donese dobro, ako to tebi ne prija.

