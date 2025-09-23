SAD i Kina postigli dogovor oko TikTok-a?

Portparolka Bele kuće Karoline Leavit izjavila je da se očekuje da će „u narednim danima“ biti potpisan dogovor o TikTok-u. I to nakon što je Donald Tramp objavio ažuriranje na mreži Truth Social koje je, uprkos razgovoru sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, unelo još više nedoumica.

Brigu o podacima i privatnosti vodiće Oracle?

Tramp je naveo da su dvojica lidera „napravila napredak“ u vezi sa „odobrenjem TikTok dogovora“, On se zahvalio se na „odobrenju TikTok-a“. Takođe je rekao novinarima da je „odobrio dogovor“.

Međutim, kineski državni mediji drugačije su preneli razgovor. Oni su naveli da je Si istakao kako vlada „poštuje želje same kompanije“. Zatim i da je zadovoljan što se pregovori odvijaju u skladu sa tržišnim pravilima, kineskim zakonima i uzimajući u obzir interese obe strane.

TikTok-ov vlasnik ByteDance nije pomogao u razjašnjavanju situacije. U saopštenju su naveli: „Zahvaljujemo predsedniku Siju i predsedniku Donaldu Trampu na njihovim naporima da očuvaju TikTok u Sjedinjenim Državama. ByteDance će raditi u skladu sa zakonima kako bi obezbedio da TikTok ostane dostupan američkim korisnicima.“

Portparolka Leavit dodala je više detalja: „Uvereni smo 100 odsto da je dogovor postignut. Sada samo treba da bude potpisan, a predsednikov tim sarađuje sa kineskim kolegama na tome.“

Prema njenim rečima, dogovor predviđa da TikTok u SAD bude većinski u američkom vlasništvu. Postojaće sedam mesta u upravnom odboru, od kojih će šest pripasti Amerikancima. Brigu o podacima i privatnosti vodiće Oracle, dok će algoritam takođe biti pod američkom kontrolom.

Ostaje da se vidi kada će sporazum biti ozvaničen. Tramp je TikTok-u već po četvrti put produžio rok za potpunu zabranu, dajući stranama vreme do decembra da pronađu konačno rešenje.

Izvor: Engadget