SAD protiv pornografije: Pornhub blokiran u 22 države

Pornhub je blokiran u 22 američke savezne države – i to zbog zakona o proveri starosti. Ovi zakoni, koji se razlikuju od države do države, zahtevaju da posetioci sajtova sa više od trećine eksplicitnog sadržaja potvrde svoj identitet pomoću lične karte ili nekog drugog oblika verifikacije godina.

Luizijana je bila prva država koja je pre nekoliko godina usvojila takav zakon, a sada su joj se pridružile mnoge druge. U junu je Vrhovni sud Sjedinjenih Država proglasio zakon o verifikaciji godina u Teksasu ustavnim, čime je postavljen presedan za slične propise u budućnosti.

Međutim, prema jednoj preliminarnoj studiji, ovakve mere ne funkcionišu u sprečavanju maloletnika da pristupe pornografskim sajtovima – prvenstveno zbog VPN softvera koji omogućava korisnicima da sakriju lokaciju i zbog brojnih sajtova koji jednostavno ne poštuju zakon. Glavni tužilac Floride čak je pokrenuo tužbe protiv stranih pornografskih platformi koje nisu uvele sistem verifikacije. Uprkos tome, ovakvi zakoni se i dalje usvajaju – i, upozoravaju stručnjaci, počinju da se primenjuju i na neeksplicitne sajtove.

Prema podacima koje je Pornhub potvrdio za Mashable, pristup sajtu trenutno je blokiran u sledećim državama: Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Džordžija, Ajdaho, Indijana, Kanzas, Kentaki, Misisipi, Montana, Nebraska, Severna Karolina, Severna Dakota, Oklahoma, Južna Karolina, Južna Dakota, Tenesi, Teksas, Juta, Virdžinija i Vajoming.

U Ohaju, gde takođe postoji zakon o verifikaciji godina, Pornhub ipak nije blokiran zahvaljujući klauzuli koja izuzima „provajdere interaktivnih računarskih usluga“ – što kompanija Aylo (vlasnik Pornhuba) tvrdi da jeste.

U Luizijani, gde korisnici moraju da prilože ličnu kartu da bi pristupili sajtu, Pornhub je zabeležio pad saobraćaja od oko 80 procenata, navodi Aylo. „Ti ljudi nisu prestali da gledaju pornografiju“, saopštila je kompanija. „Samo su se preselili u mračnije delove interneta, na sajtove koji ne traže potvrdu uzrasta, ne poštuju zakone, ne vode računa o bezbednosti korisnika i ne moderiraju sadržaj. U praksi, ovi zakoni učinili su internet opasnijim i za odrasle i za decu“.

„Mi javno podržavamo proveru starosti korisnika već godinama, ali smatramo da takvi zakoni moraju istovremeno štititi privatnost i bezbednost korisnika, kao i efikasno sprečavati decu da pristupe sadržaju namenjenom odraslima. Način na koji se mnoge jurisdikcije odlučuju da sprovedu ove mere je neefikasan, neuredan i potencijalno opasan. Kada se od stotina hiljada sajtova zahteva da prikupljaju ogromne količine ličnih podataka, rizikuje se sigurnost korisnika“, rekli su iz kompanije.

Stručnjaci iz industrije upozoravaju da, pored toga što ne postižu željeni efekat, zakoni o verifikaciji godina otvaraju ozbiljna pitanja privatnosti i zaštite podataka – jer sajtovi moraju da čuvaju osetljive lične informacije svojih korisnika. To otežava anonimnost na internetu, što, kako upozoravaju pravnici i aktivisti, predstavlja pretnju slobodi govora.

U okviru detaljnog objašnjenja koje je Mashable objavio, stručnjaci iz industrije za odrasle zalažu se za filtere na nivou uređaja kao bezbedniju alternativu – predlog koji podržava i sama kompanija Aylo.

Dodatnu zabrinutost u industriji izaziva i mogućnost da će, tokom drugog predsedničkog mandata Donalda Trampa, doći do još restriktivnijih mera. Konzervativni plan Project 2025, koji je povezan sa njegovim savetnicima, sadrži predloge za potpuno ukidanje pornografije. Jedan od autora tog plana, Rasel Vot, otkriven je na tajnom snimku kako govori da su zakoni o verifikaciji godina „zadnja vrata“ ka široj zabrani pornografije.