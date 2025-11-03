SAD razmatra zabranu TP-Link rutera zbog bezbednosnih rizika i veza sa Kinom

Prema izveštaju The Washington Posta, više američkih vladinih agencija podržava inicijativu Ministarstva trgovine SAD-a da zabrani TP-Link rutere na američkom tržištu. Odluka je još u fazi razmatranja, ali dolazi nakon meseci međuresornog procesa u kojem su učestvovala ministarstva za unutrašnju bezbednost, pravosuđe i odbranu, a sve zbog zabrinutosti za nacionalnu bezbednost.

Sumnje u veze TP-Linka sa Kinom

U centru istrage nalazi se pitanje da li TP-Link i dalje ima veze sa Kinom, iako je kompanija 2022. godine formalno postala nezavisna od kineske firme TP-Link Technologies. Zvanični predstavnici kompanije tvrde da je TP-Link sada američki entitet i da „bilo kakve mere protiv kompanije ne bi uticale na Kinu, već bi naštetile američkoj firmi“.

Međutim, američki zvaničnici upozoravaju da, prema kineskom zakonu, svaka kompanija koja ima veze sa Kinom mora da sarađuje sa obaveštajnim službama i da bi TP-Link mogao biti prisiljen da ubaci zlonamerni softver u svoje uređaje putem ažuriranja. Na to je TP-Link Systems sa sedištem u SAD-u odgovorio da nije pod jurisdikcijom kineskih vlasti niti pod „direkcijom obaveštajnih organa NR Kine“.

Dominacija TP-Link rutera i zabrinutost za tržište

TP-Link ruteri su među najpopularnijima u SAD-u, sa oko 36% tržišnog udela, prema podacima same kompanije. Ipak, bivši visoki američki sajber-bezbednosni zvaničnik Rob Joyce izjavio je pred Kongresom ranije ove godine da TP-Link zapravo drži i do 60% tržišta, delom zahvaljujući dumping cenama — prodaji opreme ispod troškova radi eliminisanja konkurencije.

Geopolitički kontekst i trgovinski pregovori

Potencijalna zabrana TP-Link proizvoda deo je šireg trgovinskog i političkog sukoba između SAD-a i Kine. Iako je, prema poslednjim informacijama, postignut napredak u trgovinskim pregovorima, izvori Washington Posta navode da zabrana TP-Link rutera ostaje „pregovarački adut“ američke administracije.

Ako zabrana bude uvedena, to bi predstavljalo još jedan u nizu koraka Vašingtona ka ograničavanju kineskog tehnološkog uticaja, nakon sličnih poteza protiv kompanija poput Huawei i ZTE, koje su već ranije označene kao bezbednosni rizik za američku infrastrukturu.

Izvor: Engadget