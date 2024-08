Sada Logitech kaže da je ‘večni miš’ bio samo ideja

„Nema planova za pretplatnički miš“, rekla je šefica komunikacija Logitecha, Nicole Kenyon.

Kompanija kaže da to nije stvarni proizvod

Izjava je usledila kao odgovor na trenutni negativni odjek povodom koncepta koji je Logitech CEO Hanneke Faber, podelila sa glavnim urednikom The Verge-a, Nilayem Patelom, u podcastu Decoder. Faber je opisala potencijalni miš kao visokokvalitetni miš sa softverskom podrškom koji traje koliko i dobar ručni sat.

„Večni miš, mislim da je to jedna od stvari kojoj bismo želeli da težimo“, rekla je tada Faber. Sledeća reakcija javnosti na ideju da Logitech možda planira da vam naplaćuje mesečno za uobičajeni kompjuterski periferijski uređaj bila je žestoka.

Sada, Kenyon piše kao odgovor na netačne izveštaje o intervjuu, stav Logitecha je: „Miš koji je pomenut nije stvarni ili planirani proizvod, već uvid u provokativno interno razmišljanje o budućim mogućnostima za održiviju potrošačku elektroniku.“

(Ovo je zapravo bila druga izjava Logitecha kako bi se ublažila konfuzija nastala Faberinim komentarima. Prva je bila da uveri kupce svojih pametnih kućnih kamera da ih ne ukida, kao što su Faberini komentari u podcastu implicirali.)

Pretplatnički umor je stvaran. Kompanije koje pružaju stalnu softversku podršku za proizvode kao što su miševi i tastature očigledno moraju to finansirati, ali „pretplatnički model“ ne može biti podrazumevani odgovor za svakog izvršnog direktora koji traži nove izvore prihoda.

Možete sami poslušati razgovor ili pročitati relevantni deo ispod i videti koliko je ideja „provokativna“.

Faber: Pre neki dan, u Irskoj, u našem inovacionom centru tamo, jedan od naših članova tima mi je pokazao večni miš uporedivši ga sa satom. Ovo je lep sat, nije super skup, ali ne planiram da ga ikada bacim. Pa zašto bih bacao svoj miš ili tastaturu ako je to fantastičan, dobro dizajniran, softverski podržan miš? Večni miš je jedna od stvari kojoj bismo želeli da težimo.

Patel: Šta je učinilo miš večnim mišem?

Faber: Bio je malo teži, imao je sjajan softver i usluge koje biste stalno ažurirali, i bio je prelep. Dakle, mislim da nismo nužno mnogo udaljeni od toga.

Patel: Ali, opet, vraćam se na trošak. Prodajete mi miš jednom. Možda ću platiti 200 dolara za njega.

Faber: Biznis model je očigledno izazov tu. Dakle, softver je još važniji kada o tome razmišljate. Možete li smisliti model usluge? U našem video konferencijskom biznisu, to je sada veoma važan deo modela, usluge, i to je kritično za korporativne kupce.

Patel: Hajde da se na to vratimo za trenutak jer mi to ima smisla. Prodajete upravljane usluge preduzećima. Cenite ugovore o podršci za kamere i slično. To je stalna potreba koju preduzeća imaju. Još uvek sam zaglavljen na, „Prodajete mi miš jednom i on će imati stalna softverska ažuriranja zauvek.“

Faber: Zamislite da je kao vaš Rolex. Stvarno ćete ga voleti.

Patel: Ali Rolex mora zaposliti softverske inženjere da mi šalju ažuriranja preko vazduha zauvek.

Faber: Ali artefakt je kao vaš Rolex, i s obzirom na to da znamo da se tehnologija kojoj se povezujemo menja, neće biti kao vaš Rolex u smislu da nikada ne mora da se menja. Naše stvari će morati da se menjaju, ali da li hardver mora da se menja? Nisam siguran. Očigledno ćemo morati da to popravimo i shvatimo koji je taj poslovni model. Nismo još na večnom mišu, ali me ta misao intrigira.

Patel: Svakako će pomoći sa održivošću. Postoje dva načina na koja su ljudi tradicionalno predlagali monetizaciju hardvera tokom vremena. To su pretplate i oglašavanje. Postoji li treći način za koji ne znam, a o kojem razmišljate?

Faber: Ne. Treći način je tradicionalni model „mi inoviramo i vi nadograđujete“. To je trenutni model. I prilično smo dobri u tom modelu jer imamo prilično dobre inovatore širom kompanije koji dolaze sa sjajnim proizvodima.

To je definitivno današnji model. Nije loš model uopšte, posebno s obzirom na to da nastavljamo da dizajniramo održivije proizvode. Nastavljamo da recikliramo i obnavljamo proizvode. Sve je to dobro. Ali, to rečeno, intrigira me ideja večnog miša ili večnog video konferencijskog rešenja koje samo ažurirate softverom i kreirate poslovni model oko toga.

Patel: Vrlo direktno ću pitati. Možete li zamisliti pretplatnički miš?

Faber:Moguće.

Patel: Dakle, plaćate pretplatu za softverska ažuriranja za vaš miš.

Faber:Da, i nikada više ne morate brinuti o tome.

Izvor: Theverge

Podelite s prijateljima

Tweet