Sada možete da saznate koji uređaji koriste određeni drajver u Windows 10

Drajveri su neophodni za nesmetano funkcionisanje vašeg računara, ali takođe mogu biti nezgodni i izvor raznih vrsta problema.

Ažurirani meni uključuje prikaz drajvera po tipu i po uređaju

Sada Microsoft uvodi važnu promenu koja će znatno olakšati uvid u to koji hardver koristi koji drajver. Promena dolazi kao deo nadogradnje Device Manager-a i to je nešto što se trenutno može videti u preview verzijama operativnog sistema. Verovatno će biti uključen kao deo nadogradnje za Windows 10 Sun Valley koja će stići do korisnika kasnije tokom godine. Nova opcija u meniju View omogućava sortiranje uređaja u Device Manager-u tako da budu navedeni prema drajverima koje koriste.

Ideja je vrlo jednostavna i čini da se zapitate zašto je Microsoftu trebalo toliko vremena da shvati da je i veoma korisna. Pored novih Devices by driver opcija, ažurirani meni takođe uključuje unose za prikaz drajvera po tipu i po uređaju. Neki komentatori sugerišu da će ove nove mogućnosti omogućiti običnim korisnicima da lako sruše Windows, međutim, za napredne korisnike i sistem administratore koji traže nove alate za rešavanje problema, to je sjajan novi dodatak.

Izvor: Betanews

Podelite s prijateljima

Tweet