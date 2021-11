Sada možete da tražite od Google-a da ukloni slike mlađih od 18 godina iz rezultata pretrage

Google je lansirao novu bezbednosnu funkciju koja omogućava mlađimа od 18 godina da zatraže uklanjanje svojih slika iz rezultata pretrage kompanije.

Dostupno maloletnicima, njihovim roditeljima, starateljima i zakonskim zastupnicima

Ova funkcija je prvobitno najavljena u avgustu (zajedno sa novim ograničenjima ciljanja maloletnih lica oglasima), ali je sada široko dostupna. Podnosioci zahteva će morati da navedu URL adrese slika koje žele da budu uklonjene iz rezultata pretrage, termine za pretragu koji prikazuju te slike, ime i godine maloletnika, kao i ime i vezu osobe koja može da deluje u njihovo ime – roditelja ili staratelja, na primer. Kao i uvek sa ovakvim zahtevima za uklanjanje, teško je tačno reći koje kriterijume će Google primenjivati ​​u svojim odlukama. Kompanija napominje da će ukloniti slike bilo kojih maloletnika „osim slučajeva od ubedljivog javnog interesa ili vrednih vesti“.

Tumačenje načina na koji se ovi termini primenjuju u različitim situacijama je teško područje, kao što smo videli u kontroverznim slučajevima koji uključuju zakon EU o „pravu na zaborav“. Takođe Google izgleda neće udovoljiti zahtevima osim ako osoba na slici trenutno nije mlađa od 18 godina. Dakle, ako u ovom trenutku imate 30 godina, ne možete da se prijavite za uklanjanje vaših slika kada ste imali 15 godina. To ograničava obim alata za sprečavanje zloupotrebe ili uznemiravanja, ali verovatno čini proces verifikacije mnogo lakšim. Teško je dokazati koliko godina imate na bilo kojoj fotografiji, za razliku od dokazivanja koliko sada imate godina. Google takođe naglašava da uklanjanje slike iz njegovih rezultata pretrage, naravno, ne uklanja je sa weba.

Kompanija podstiče one koji prolaze kroz proces prijave da direktno kontaktiraju webmastera. Iako u slučajevima kada je to bilo neuspešno, uklanjanje informacija iz Google-ovog indeksa je svakako sledeća najbolja stvar. Pored ovih novih opcija za uklanjanje slika maloletnika, Google već nudi druge načine za zahtevanje uklanjanja određenih vrsta štetnog sadržaja. To uključuje eksplicitne slike bez pristanka, lažnu pornografiju, finansijske ili medicinske informacije i informacije o „doxxingu“, uključujući kućne adrese i brojeve telefona.

